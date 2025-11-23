Elezioni regionali in Puglia, affluenza alle ore 12 all'8,5%: i dati e fino a quando si vota

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Hanno preso il via alle ore 7 di domenica 23 novembre le elezioni regionali 2025 in Puglia. Il dato sull’affluenza alle ore 12 è pari all’8,53%, in calo rispetto alla precedente rilevazione alle votazioni del 2020. Nella regione pugliese si vota fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre. I candidati sono Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Ada Donno e Sabino Mangano.

Il dato sull’affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali 2025 in Puglia

Sono 3.527.187 gli elettori pugliesi chiamati alle urne. Alle ore 12 di domenica 23 novembre, cinque ore dopo l’inizio ufficiale delle elezioni Regionali 2025 in Puglia, ha votato l’8,53% degli aventi diritto al voto.

Il medesimo dato sull’affluenza alle elezioni regionali in Puglia nel 2020 era pari all’11,97%.

Domenica 23 e lunedì 24 novembre in Puglia si vota per scegliere il successore di Michele Emiliano come presidente di Regione.

Fino a quando si può votare alle elezioni regionali 2025 in Puglia

Chi sono i candidati alle elezioni regionali 2025 in Puglia

Alle elezioni regionali 2025 in Puglia si vota per scegliere il successore dell'attuale governatore uscente Michele Emiliano e per rinnovare il Consiglio regionale. Gli aspiranti presidenti di Regione in Puglia sono 4:

Antonio Decaro, candidato del centrosinistra sostenuto da 6 liste (Pd, M5S, Avs, Decaro Presidente, Per la Puglia, Avanti popolari), esponente del Pd, ingegnere di 55 anni. È stato sindaco di Bari dal 2014 al 2024.

Luigi Lobuono, candidato del centrodestra sostenuto da 5 liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega con Udc e Nuovi Psi, Noi Moderati, La Puglia con Noi), imprenditore barese di 70 anni. È stato presidente della Fiera del Levante dal 2001 al 2006.

Ada Donno, candidata sostenuta da Puglia pacifista e popolare (esponenti di Pci, Potere al Popolo e Risorgimento socialista), 78 anni, ex insegnante di Lettere e giornalista. È vice presidente europea dal 2016 della Federazione democratica internazionale delle donne (Widf).

Sabino Mangano (Alleanza civica per la Puglia), 50 anni, consulente informatico, specialista di Intelligenza artificiale e sicurezza informatica.