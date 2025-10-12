Elezioni regionali in Toscana, come si vota, gli orari e chi sono i candidati favoriti: sfida Giani-Tomasi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Si vota per le elezioni regionali in Toscana. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 e poi lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono poco più di tre milioni, suddivisi in 3.992 sezioni, chiamati a eleggere il nuovo presidente della Toscana e il nuovo Consiglio regionale. I candidati favoriti sono Eugenio Giani, presidente uscente sostenuto dal centrosinistra, e Alessandro Tomasi, esponente del centrodestra.

Elezioni regionali, alle 12 il dato sull’affluenza

In corsa, oltre ai due candidati considerati favoriti in base agli ultimi sondaggi, c’è anche Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa che raccoglie Potere al Popolo, Possibile e Rifondazione Comunista.

L’incognita maggiore riguarda l’affluenza alle urne. I primi dati sulla partecipazione verranno diffusi dal Ministero dell’Interno alle 12, con ulteriori aggiornamenti previsti alle 19 e alle 23. Nelle elezioni regionali del 2020 aveva votato il 62,6% degli aventi diritto.

I premi di maggioranza per i governatori eletti

Oltre al governatore, gli elettori toscani sono chiamati anche ad eleggere i 40 consiglieri regionali. Per la coalizione vincente la legge prevede un premio di maggioranza che varia da 23 a 26 seggi. Il presidente eletto che ottiene più del 45% delle preferenze ottiene, per la coalizione che lo sostiene, almeno 24 seggi. Se raccoglie tra il 40 e il 45% dei voti, invece, può ottenere tra i 23 e i 26 seggi.

Il ballottaggio scatta solo nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga almeno il 40% dei voti al primo turno. La soglia per entrare in Consiglio regionale è del 5% per le liste singole o, se parte di una coalizione, del 3% se la coalizione ha raccolto almeno il 10% dei voti.

Voto disgiunto e doppia preferenza per i consiglieri

Gli elettori dovranno dare due voti: uno per il candidato presidente e un altro per le liste presenti. Il voto potrà anche essere disgiunto, quindi si può votare una lista diversa da quelle che fanno parte della coalizione del presidente scelto.

Si possono dare due preferenze per i candidati consiglieri della stessa lista, ma in questo caso si dovranno scegliere un uomo e una donna (senza scrivere i nomi, ma solo spuntando la casella corrispondente). Lega e Pd hanno fatto ricorso al “listino bloccato”.

Elezioni regionali in Toscana: chi sono i candidati

Sono tre i candidati in corsa per la presidenza della Regione Toscana: Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu per Toscana Rossa.

Giani, governatore uscente, rappresenta non solo il Partito Democratico, ma l’intera coalizione progressista. È sostenuto da Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e dalla lista civica “Casa Riformista”, che riunisce esponenti di Italia Viva, +Europa, Repubblicani, Psi e diversi candidati civici. Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, è il candidato unitario del centrodestra. A sostenerlo ci sono Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista civica “È ora”. Infine, Antonella Bundu punta a riportare la sinistra radicale in consiglio regionale, dopo cinque anni di assenza.