Elezioni Regionali in Toscana, la foto della candidata Antonella Bundu in cui "offre una banana" ai razzisti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una banana sollevata con un sorriso è la risposta che Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali in Toscana con la lista indipendente Toscana Rossa, ha scelto di dare a un’ondata di insulti razzisti ricevuti sui social. “In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela”, ha scritto su Facebook pubblicando lo scatto che ha fatto rapidamente il giro della rete.

La candidata Antonella Bundu offre una banana ai razzisti

La vicenda è partita da un post pubblicato su X da Francesca Totolo, attivista di estrema destra e collaboratrice del periodico legato a CasaPound Il Primato Nazionale.

Totolo ha definito Bundu “sierraleonese con cittadinanza italiana”, un’espressione che – ha sottolineato la candidata – non intendeva riconoscerle una doppia appartenenza, ma metterne in discussione l’italianità.

ANSA

Una riunione del consiglio regionale della Toscana

Da lì, una pioggia di commenti: “Buttatela in mare”, “fuori le scimmie dall’Italia”, “torna in Africa”.

“Questi insulti non si fermano mai a una critica politica – ha dichiarato Bundu – ma toccano sempre la pelle, le origini, la mia stessa esistenza come italiana”.

Il motivo della foto e l’attacco a CasaPound

Con lo scatto della banana, Bundu ha voluto ribaltare l’offesa e trasformarla in un gesto ironico, ma al tempo stesso politico.

“Quella banana è il simbolo del razzismo che resiste e che io non accetto. Ho scelto di offrirla, sorridendo, a chi ancora pensa che io non sia italiana”, ha scritto nel suo post.

Ma oltre all’ironia, la candidata ha rilanciato un appello: “In Italia sopravvive una cultura razzista e fascista che non è mai stata sconfitta del tutto. E finché organizzazioni come CasaPound avranno agibilità politica e mediatica, gli insulti continueranno”.

Chi è Antonella Bundu, candidata alle regionali in Toscana

Nel suo post, Bundu ha ricordato con sarcasmo come molti insulti ricevuti facciano riferimento a un presunto legame con l’islam.

“A me, che sono atea e che sono stata battezzata al Battistero di Firenze”, ha scritto.

Ma soprattutto ha voluto ribadire: “Io sono nata a Firenze, cresciuta in Italia e qui vivo: non c’è alcun ‘ritorno’ che io debba fare”.

Nata a Firenze nel 1969, figlia di padre sierraleonese e madre italiana, Antonella Bundu ha vissuto tra Italia, Sierra Leone e Regno Unito prima di tornare stabilmente nel capoluogo toscano.

Attivista per i diritti civili e contro le discriminazioni, nel 2019 era già stata candidata a sindaca di Firenze con la coalizione di sinistra.

Oggi guida Toscana Rossa alle regionali in Toscana, portando avanti battaglie su diritti sociali, immigrazione, antifascismo e ambiente.