Elezioni regionali in Veneto, affluenza alle ore 12 al 10,1%: i dati e fino a quando si vota
Tutti i dati sull'affluenza alle elezioni regionali 2025 in Veneto: c'è tempo per votare il nuovo presidente fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre
Hanno preso il via alle ore 7 di domenica 23 novembre le elezioni regionali 2025 in Veneto. Il dato sull’affluenza alle ore 12 è pari al 10,10%, in calo rispetto alla precedente rilevazione alle votazioni del 2020. Nella regione veneta si vota fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre. I candidati sono Alberto Stefani, Giovanni Manildo, Marco Rizzo, Riccardo Szumski e Fabio Bui.
- Il dato sull'affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali 2025 in Veneto
- Fino a quando si può votare alle elezioni regionali 2025 in Veneto
- Chi sono i candidati alle elezioni regionali 2025 in Veneto
Il dato sull’affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali 2025 in Veneto
Sono circa 4 milioni i veneti chiamati alle urne. Alle ore 12 di domenica 23 novembre, cinque ore dopo l’inizio ufficiale delle elezioni Regionali 2025 in Veneto, ha votato il 10,10% degli aventi diritto al voto.
Il medesimo dato sull’affluenza alle elezioni regionali in Veneto nel 2020 era pari al 14,74%.
Domenica 23 e lunedì 24 novembre in Veneto si vota per scegliere il successore di Luca Zaia come presidente di Regione.
Fino a quando si può votare alle elezioni regionali 2025 in Veneto
I cittadini campani possono votare per eleggere il successore di Luca Zaia come nuovo presidente della Regione Veneto e per rinnovare il Consiglio regionale fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre.
Chi sono i candidati alle elezioni regionali 2025 in Veneto
Alle elezioni regionali 2025 in Veneto si vota per scegliere il successore dell’attuale governatore uscente Luca Zaia e per rinnovare il Consiglio regionale. Gli aspiranti presidenti di Regione in Veneto sono 5:
- Alberto Stefani, candidato di centrodestra sostenuto da 6 liste (Lega, FdI, FI, Udc, Noi Moderati, Liga Veneta Repubblica), deputato, già sindaco di Borgoricco e segretario regionale della Lega e vice di Matteo Salvini.
- Giovanni Manildo, candidato del campo largo di centrosinistra sostenuto da 7 liste (Pd, M5s, Avs, Volt Europa, Le Civiche Venete, Rifondazione Comunista, Uniti per Manildo), avvocato ed ex sindaco di Treviso.
- Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare), ex comunista in polemica contro l’attuale sinistra accusata di prestare troppo attenzione ai diritti sociali (LGBTQ+) e poca ai lavoratori.
- Riccardo Szumski (Resistere Veneto), già sindaco di Santa Lucia di Piave, medico sanzionato per le posizioni sui vaccini, ancora in servizio perché in attesa del verdetto del ricorso.
- Fabio Bui (Popolari per il Veneto), ex presidente della Provincia di Padova.