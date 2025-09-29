Elezioni Regionali Marche 2025, dagli exit poll e l'affluenza ai risultati dei candidati Acquaroli e Ricci

NOTIZIE
Urne chiuse nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente. I due candidati principali di queste elezioni erano Francesco Acquaroli (uscente, centrodestra) e Matteo Ricci (centrosinistra). Si annunciava un testa a testa tra gli sfidanti, secondo gli instant poll è davanti Francesco Acquaroli, così come secondo le prime proiezioni. Giù l’affluenza, passata dal 59,75% del 2020 all’attuale 50,02%.

Instant poll: chi è davanti tra Acquaroli e Ricci

Il primo instant poll, basato sul 96% del campione, vede:

  • Francesco Acquaroli: 49%-53%
  • Matteo Ricci: 45%-49%

Un vantaggio di circa 4 punti. I dati sono stati forniti da SWG, per il TgLa7.

francesco acquaroli matteo ricciANSA
Francesco Acquaroli e Matteo Ricci

Anche secondo Opinio (con un campione del 100%) per Rai:

  • Francesco Acquaroli: 49%-53%
  • Matteo Ricci: 45%-49%

Secondo YouTrend per Sky, questi gli instant poll sulle liste, ossia sui partiti:

  • Pd: 26,5%-28,5%
  • FdI: 24-26%
  • FI: 6%-8%
  • AVS: 5,5%-7,5%
  • Lega: 4,5%-6,5%

Sui candidati, grandissimi equilibrio secondo YouTrend:

  • Francesco Acquaroli: 46%-50%
  • Matteo Ricci: 46%-50%

Prima proiezione: vince Acquaroli

Francesco Acquaroli è davanti anche secondo la prima proiezione di SWG, con la copertura del campione al 6% (margine di errore +/- 1,80%):

  • Francesco Acquaroli: 52%
  • Matteo Ricci: 45%
  • Altri: 3%

I dati sull’affluenza nelle Marche e il confronto col 2020

L’affluenza nelle Marche è pari al 50,02%, così ripartita tra le province (tra parentesi il dato del 2020):

  • Ancona: 50,47% (60,50%)
  • Ascoli Piceno: 49,01% (57,70%)
  • Fermo: 51,22% (61,20%)
  • Macerata: 47,02% (56,50%)
  • Pesaro e Urbino: 52,37% (62,30%)

Il dato definitivo nel 2020 era pari al 59,75%: in quel caso, Acquaroli aveva vinto col 49,13%, superando lo sfidante Maurizio Mangialardi fermatosi al 37,29%.

elezioni-regionali-marche-2025-risultati-spoglio ANSA

