Elezioni Regionali Marche 2025, dagli exit poll e l'affluenza ai risultati dei candidati Acquaroli e Ricci
Lo spoglio delle elezioni Regionali 2025 nelle Marche, tra exit poll, instant poll e proiezioni: chi è davanti tra Acquaroli e Ricci
Urne chiuse nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente. I due candidati principali di queste elezioni erano Francesco Acquaroli (uscente, centrodestra) e Matteo Ricci (centrosinistra). Si annunciava un testa a testa tra gli sfidanti, secondo gli instant poll è davanti Francesco Acquaroli, così come secondo le prime proiezioni. Giù l’affluenza, passata dal 59,75% del 2020 all’attuale 50,02%.
- Instant poll: chi è davanti tra Acquaroli e Ricci
- Prima proiezione: vince Acquaroli
- I dati sull'affluenza nelle Marche e il confronto col 2020
Instant poll: chi è davanti tra Acquaroli e Ricci
Il primo instant poll, basato sul 96% del campione, vede:
- Francesco Acquaroli: 49%-53%
- Matteo Ricci: 45%-49%
Un vantaggio di circa 4 punti. I dati sono stati forniti da SWG, per il TgLa7.
Francesco Acquaroli e Matteo Ricci
Anche secondo Opinio (con un campione del 100%) per Rai:
- Francesco Acquaroli: 49%-53%
- Matteo Ricci: 45%-49%
Secondo YouTrend per Sky, questi gli instant poll sulle liste, ossia sui partiti:
- Pd: 26,5%-28,5%
- FdI: 24-26%
- FI: 6%-8%
- AVS: 5,5%-7,5%
- Lega: 4,5%-6,5%
Sui candidati, grandissimi equilibrio secondo YouTrend:
- Francesco Acquaroli: 46%-50%
- Matteo Ricci: 46%-50%
Prima proiezione: vince Acquaroli
Francesco Acquaroli è davanti anche secondo la prima proiezione di SWG, con la copertura del campione al 6% (margine di errore +/- 1,80%):
- Francesco Acquaroli: 52%
- Matteo Ricci: 45%
- Altri: 3%
I dati sull’affluenza nelle Marche e il confronto col 2020
L’affluenza nelle Marche è pari al 50,02%, così ripartita tra le province (tra parentesi il dato del 2020):
- Ancona: 50,47% (60,50%)
- Ascoli Piceno: 49,01% (57,70%)
- Fermo: 51,22% (61,20%)
- Macerata: 47,02% (56,50%)
- Pesaro e Urbino: 52,37% (62,30%)
Il dato definitivo nel 2020 era pari al 59,75%: in quel caso, Acquaroli aveva vinto col 49,13%, superando lo sfidante Maurizio Mangialardi fermatosi al 37,29%.