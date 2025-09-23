Elezioni Regionali Marche, chi è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli e qual è il suo programma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Marche al voto alle elezioni regionali che si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025. Sei i candidati in corsa, ma la sfida vera sarà tra Francesco Acquaroli, governatore uscente sostenuto dalla coalizione del centrodestra, e Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro appoggiato da centrosinistra e M5S. Cinquantenne, ex sindaco di Potenza Picena e parlamentare di Fratelli d’Italia, Acquaroli punta a proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa.

Elezioni Regionali Marche, i candidati

Il 28 e il 29 settembre 2025 si vota per scegliere il nuovo presidente della Regione Marche e rinnovare il Consiglio regionale. Questi i sei candidati presidente:

Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), presidente uscente sostenuto dai partiti del centrodestra;

(Partito Democratico), europarlamentare candidato del campo largo (centrosinistra e M5S);

(Partito Democratico), europarlamentare candidato del campo largo (centrosinistra e M5S); Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare);

Lidia Mangani (Partito comunista italiano);

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione);

Francesco Gerardi (Forza del Popolo).

ANSA I leader del centrodestra con Acquaroli a un comizio elettorale ad Ancona

Chi è Francesco Acquaroli candidato del centrodestra

Nato a Macerata nel 1974, laureato in Economia, consulente finanziario, Francesco Acquaroli è il governatore uscente delle Marche.

Esponente di Fratelli d’Italia, Acquaroli è in politica da oltre 25 anni. È stato consigliere comunale e poi sindaco (dal 2014 al 2018) di Potenza Picena, comune di 15 mila abitanti in provincia di Macerata.

Eletto consigliere regionale nel 2010, nel 2015 corse come candidato presidente sostenuto da FdI e Lega, arrivando terzo dietro Ceriscioli del centrosinistra e Maggi del M5S.

Nel 2018 venne eletto alla Camera, dove restò fino al 2020, dopo la vittoria alle elezioni regionali.

Di lui si parlò a livello nazionale nel 2019, quando con altri esponenti del partito partecipò ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) a una cena per celebrare l’anniversario della marcia fascista su Roma organizzata dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Qual è il suo programma

Francesco Acquaroli punta al bis alla guida della Regione, con un programma elettorale incentrato sul proseguimento del lavoro fatto in questi cinque anni.

Il programma di Acquaroli punta su sanità ed economia, i due grandi temi al centro della campagna elettorale nelle Marche, e sulle infrastrutture.

Il centrodestra punta molto sulle infrastrutture, con Acquaroli e i suoi che ricordano quasi quotidianamente i tanti cantieri aperti, molti nell’ultimo anno, grazie ai tanti fondi europei ottenut, tra cui quelli della ricostruzione post terremoto 2016.

Sull’economia, nel programma 2025 si legge che “rispetto al 2019” sono cresciuti Pil, export e occupazione.

In tema di sanità Acquaroli parla di ottimi risultati raggiunti: “La sanità garantisce alti livelli essenziali di assistenza e mantiene i conti pubblici in ordine”.

Nonostante le liste d’attesa sempre più lunghe e l’aumento del numero di marchigiani che rinunciano a curarsi o che si rivolgono a strutture private o fuori regione.