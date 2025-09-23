Elezioni Regionali Marche, chi è il candidato del centrosinistra Matteo Ricci e qual è il suo programma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domenica 28 e lunedì 29 settembre si andrà al voto nelle Marche per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. La sfida alle elezioni regionali nelle Marche è tra i due principali candidati: Francesco Acquaroli, governatore uscente sostenuto dalla coalizione del centrodestra, e l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, appoggiato da centrosinistra e M5S. Eurodeputato del Pd, 50 anni, Ricci ha incentrato la sua campagna elettorale sui temi della sanità e dell’economia.

Elezioni Regionali Marche, i candidati

Sono sei candidati presidente alle elezioni regionali delle Marche che si terranno il 28 e 29 settembre 2025:

Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), presidente uscente sostenuto dai partiti del centrodestra;

(Fratelli d’Italia), presidente uscente sostenuto dai partiti del centrodestra; Matteo Ricci (Partito Democratico), europarlamentare candidato del campo largo (centrosinistra e M5S);

(Partito Democratico), europarlamentare candidato del campo largo (centrosinistra e M5S); Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare);

Lidia Mangani (Partito comunista italiano);

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione);

Francesco Gerardi (Forza del Popolo).

Chi è Matteo Ricci, candidato del centrosinistra

Nato a Pesaro nel 1974, laureato in Scienze Politiche, Matteo Ricci ha esordito in politica a 24 anni come consigliere comunale nella sua città.

Esponente prima del PDS e poi del PD, è stato poi presidente della provincia di Pesaro e Urbino e in seguito sindaco di Pesaro per due mandati, dal 2014 al 2024.

Ricci è stato vicepresidente del Pd dal 2013 al 2017, con Matteo Renzi segretario, vicepresidente dell’Anci e in seguito presidente delle Autonomie Locali (ALI).

Nel giugno 2024 è stato eletto al Parlamento europeo nella lista del Pd.

In estate ha ricevuto un avviso di garanzia, assieme ad altri, per presunte irregolarità negli affidi a Pesaro nel periodo in cui era sindaco. Ascoltato dagli inquirenti, si è detto estraneo ai fatti.

Qual è il suo programma

Matteo Ricci è sostenuto alle regionali dal campo largo formato da PD, AVS, M5S, Italia Viva, +Europa e liste civiche, in una coalizione battezzata come “Alleanza del cambiamento”.

Nella sua campagna elettorale Ricci punta forte sui temi della sanità e dell’economia, in difficoltà negli ultimi anni.

L’economia delle Marche è in declino da anni: regione manifatturiera basata sulla piccola e media impresa, ha sofferto più di tanti altri territori la crisi economica.

Per Ricci serve quindi puntare su un nuovo modello di sviluppo, “una nuova alleanza delle forze produttive, del lavoro e della cultura che costruisca una regione europea e metta al centro innovazione, sostenibilità e inclusione sociale”.

L’altro tema portante del programma di Ricci è il sistema sanitario regionale, sempre più in affanno: Ricci propone tra le varie cose la riorganizzazione della rete ospedaliera e maggiori fondi per potenziare la sanità territoriale.