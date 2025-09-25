Elezioni Regionali Marche, Matteo Ricci rincorre Francesco Acquaroli e spunta la chat della "resa"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Domenica 28 e lunedì 29 settembre vanno in scena le elezioni Regionali nelle Marche. I principali candidati sono Francesco Acquaroli, governatore uscente appoggiato dal centrodestra, e Matteo Ricci, l’uomo che è riuscito a presentarsi sostenuto dal centrosinistra in un quadro di campo largo. Entrambi sono stati sindaci, uno di Potenza Picena, l’altro di Pesaro: gli ultimi sondaggi danno il primo favorito, mentre per quel che riguarda il secondo gira già la presunta chat della resa, rilanciata dai giornali di destra.

Le elezioni nelle Marche

Sono chiamati al voto circa 1 milione e 300 mila cittadini.

Secondo gli analisti, la partita elettorale si deciderà tra Pesaro e Ancona, oltre 700 mila votanti.

La zona sud della Regione, che comprende Macerata, Fermo e Ascoli, è in mano al centrodestra: qui i votanti stimati sarebbero circa 600 mila.

Prevedendo un’affluenza al 50%, potrebbero bastare quindi circa 350 mila voti per vincere.

Questo lo storico delle ultime tornate:

2000: Vito D’Ambrosio (centrosinistra) col 49,92% (429.288 voti su 1.263.020 aventi diritto e 938.848 votanti, affluenza al 74,33%)

Vito D’Ambrosio (centrosinistra) col 49,92% (429.288 voti su 1.263.020 aventi diritto e 938.848 votanti, affluenza al 74,33%) 2005: Gian Mario Spacca (centrosinistra) col 57,76% (499.381 voti su 1.287.325 aventi diritto e 919.866 votanti, affluenza al 71,46%)

Gian Mario Spacca (centrosinistra) col 57,76% (499.381 voti su 1.287.325 aventi diritto e 919.866 votanti, affluenza al 71,46%) 2010: Gian Mario Spacca (centrosinistra) col 53,17% (409.823 voti su 1.288.984 aventi diritto e 809.146 votanti, affluenza al 62,77%)

Gian Mario Spacca (centrosinistra) col 53,17% (409.823 voti su 1.288.984 aventi diritto e 809.146 votanti, affluenza al 62,77%) 2015: Luca Ceriscioli (centrosinistra) col 41,07% (251.050 voti su 1.297.485 aventi diritto e 645.941 votanti, affluenza al 49,78%)

Luca Ceriscioli (centrosinistra) col 41,07% (251.050 voti su 1.297.485 aventi diritto e 645.941 votanti, affluenza al 49,78%) 2020: Francesco Acquaroli (centrodestra) col 49,13% (361.186 voti su 1.310.843 aventi diritto e 787.173 votanti, affluenza al 59,75%)

La battaglia dei temi

La campagna elettorale del centrodestra ha battuto il tasto sui cantieri e le opere, strizzando l’occhio al bacino elettorale che possono muovere gli imprenditori.

Il centrosinistra, Gaza a parte, ha invece messo sul piatto il tema della sanità pubblica, vista come il tallone d’Achille del quinquennio di Acquaroli, anche perché quello degli ospedali, per la Regione, è una sorta di business.

Gli ultimi sondaggi: chi è favorito tra Acquaroli e Ricci?

I sondaggi di EMG Different, gli ultimi disponibili prima del voto nelle Marche, vedono favorito il centrodestra:

Francesco Acquaroli: 52%

52% Matteo Ricci: 46%

Uno svantaggio di 6 punti, che secondo i sondaggi in mano a Ricci sarebbero di “al massimo 2”.

La chat della “resa”

Potrebbe quindi esserci una sorta di testa a testa, ma non secondo i giornali di destra: Il Giornale, La Verità e Libero Quotidiano, in blocco, giovedì 25 settembre hanno pubblicato la presunta chat tra Matteo Ricci e i suoi, in cui i toni sembrano parecchio pessimisti.

I messaggi sono stati diffusi da Feliziano Ballatori, ex portavoce grillino ad Ascoli, e Massimo Gianangeli, ex consigliere comunale 5S a Jesi.

Qui lo stralcio:

“Abbiamo secondo me mobilitato bene in queste settimane l’elettorato di centrosinistra (con Gaza, sanità pubblica, salario minimo ecc) e continueremo fino alla fine. Ma temo che potrebbe non bastare“.

Perché il voto nelle Marche è importante a livello nazionale

Le elezioni Regionali nelle Marche sono il primo di alcuni appuntamenti significativi dell’autunno 2025.

Tra ottobre e novembre si voterà anche in Calabria, Campania, Veneto, Puglia: 15,8 milioni di aventi diritto.

Di fatto un terzo di quelli alle ultime elezioni Politiche, quelle del settembre 2022, quando erano poco più di 46 milioni.

A livello numerico, quindi, l’esito delle Marche potrebbe contribuire al test di tenuta della maggioranza dopo tre anni di Governo.