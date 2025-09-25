Elezioni Regionali Marche, Matteo Ricci rincorre Francesco Acquaroli e spunta la chat della "resa"
Elezioni Regionali Marche, Matteo Ricci contro Francesco Acquaroli spera nel testa a testa, ma viene diffuso un suo messaggio dai toni "arrendevoli"
Domenica 28 e lunedì 29 settembre vanno in scena le elezioni Regionali nelle Marche. I principali candidati sono Francesco Acquaroli, governatore uscente appoggiato dal centrodestra, e Matteo Ricci, l’uomo che è riuscito a presentarsi sostenuto dal centrosinistra in un quadro di campo largo. Entrambi sono stati sindaci, uno di Potenza Picena, l’altro di Pesaro: gli ultimi sondaggi danno il primo favorito, mentre per quel che riguarda il secondo gira già la presunta chat della resa, rilanciata dai giornali di destra.
- Le elezioni nelle Marche
- La battaglia dei temi
- Gli ultimi sondaggi: chi è favorito tra Acquaroli e Ricci?
- La chat della "resa"
- Perché il voto nelle Marche è importante a livello nazionale
Le elezioni nelle Marche
Sono chiamati al voto circa 1 milione e 300 mila cittadini.
Secondo gli analisti, la partita elettorale si deciderà tra Pesaro e Ancona, oltre 700 mila votanti.
La zona sud della Regione, che comprende Macerata, Fermo e Ascoli, è in mano al centrodestra: qui i votanti stimati sarebbero circa 600 mila.
Prevedendo un’affluenza al 50%, potrebbero bastare quindi circa 350 mila voti per vincere.
Questo lo storico delle ultime tornate:
- 2000: Vito D’Ambrosio (centrosinistra) col 49,92% (429.288 voti su 1.263.020 aventi diritto e 938.848 votanti, affluenza al 74,33%)
- 2005: Gian Mario Spacca (centrosinistra) col 57,76% (499.381 voti su 1.287.325 aventi diritto e 919.866 votanti, affluenza al 71,46%)
- 2010: Gian Mario Spacca (centrosinistra) col 53,17% (409.823 voti su 1.288.984 aventi diritto e 809.146 votanti, affluenza al 62,77%)
- 2015: Luca Ceriscioli (centrosinistra) col 41,07% (251.050 voti su 1.297.485 aventi diritto e 645.941 votanti, affluenza al 49,78%)
- 2020: Francesco Acquaroli (centrodestra) col 49,13% (361.186 voti su 1.310.843 aventi diritto e 787.173 votanti, affluenza al 59,75%)
La battaglia dei temi
La campagna elettorale del centrodestra ha battuto il tasto sui cantieri e le opere, strizzando l’occhio al bacino elettorale che possono muovere gli imprenditori.
Il centrosinistra, Gaza a parte, ha invece messo sul piatto il tema della sanità pubblica, vista come il tallone d’Achille del quinquennio di Acquaroli, anche perché quello degli ospedali, per la Regione, è una sorta di business.
Gli ultimi sondaggi: chi è favorito tra Acquaroli e Ricci?
I sondaggi di EMG Different, gli ultimi disponibili prima del voto nelle Marche, vedono favorito il centrodestra:
- Francesco Acquaroli: 52%
- Matteo Ricci: 46%
Uno svantaggio di 6 punti, che secondo i sondaggi in mano a Ricci sarebbero di “al massimo 2”.
La chat della “resa”
Potrebbe quindi esserci una sorta di testa a testa, ma non secondo i giornali di destra: Il Giornale, La Verità e Libero Quotidiano, in blocco, giovedì 25 settembre hanno pubblicato la presunta chat tra Matteo Ricci e i suoi, in cui i toni sembrano parecchio pessimisti.
I messaggi sono stati diffusi da Feliziano Ballatori, ex portavoce grillino ad Ascoli, e Massimo Gianangeli, ex consigliere comunale 5S a Jesi.
Qui lo stralcio:
“Abbiamo secondo me mobilitato bene in queste settimane l’elettorato di centrosinistra (con Gaza, sanità pubblica, salario minimo ecc) e continueremo fino alla fine. Ma temo che potrebbe non bastare“.
Perché il voto nelle Marche è importante a livello nazionale
Le elezioni Regionali nelle Marche sono il primo di alcuni appuntamenti significativi dell’autunno 2025.
Tra ottobre e novembre si voterà anche in Calabria, Campania, Veneto, Puglia: 15,8 milioni di aventi diritto.
Di fatto un terzo di quelli alle ultime elezioni Politiche, quelle del settembre 2022, quando erano poco più di 46 milioni.
A livello numerico, quindi, l’esito delle Marche potrebbe contribuire al test di tenuta della maggioranza dopo tre anni di Governo.