Elezioni Regionali Marche, quando si vota e chi sono i candidati: sfida tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci

Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 le elezioni regionali nelle Marche. Sono oltre un milione e 300 mila le persone chiamate alle urne per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Sarà un duello tra i due principali candidati: Francesco Acquaroli, governatore uscente appoggiato dalla coalizione del centrodestra, e Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro sostenuto dal campo largo di centrosinistra.

Elezioni Regionali Marche, quando si vota

Le urne per le elezioni regionali nelle Marche saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle 15.

Sono 1 milione e 330 mila e i marchigiani chiamati alle urne nelle 1.572 sezioni complessive.

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre.

Chi sono i candidati presidente

Sono sei i candidati presidente alle elezioni regionali delle Marche:

Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), candidato del centrodestra;

Matteo Ricci (Partito Democratico), candidato del centrosinistra;

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare);

Lidia Mangani (Partito comunista italiano);

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione);

Francesco Gerardi (Forza del Popolo).

Il rinnovo del Consiglio regionale

I candidati al Consiglio regionale in questa tornata elettorale sono 526, 30 i seggi da eleggere.

Questa la ripartizione dei seggi su base provinciale:

Ancona 9 seggi;

Ascoli Piceno 4;

Fermo 4;

Macerata 6;

Pesaro e Urbino 7;

Regionali 2025, le altre regioni al voto

Negli stessi due giorni (28 e 29 settembre) delle Regionali nelle Marche si terranno le elezioni anche in Valle d’Aosta.

Tra ottobre a novembre andranno poi al voto altre quattro regioni italiane. Questo il calendario:

Calabria , 5 e 6 ottobre;

, 5 e 6 ottobre; Toscana , 12 e 13 ottobre;

, 12 e 13 ottobre; Campania , 23 e 24 novembre;

, 23 e 24 novembre; Puglia, 23 e 4 novembre.