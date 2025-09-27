Elezioni Regionali Marche, quando si vota e chi sono i candidati: sfida tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci
Marche al voto per eleggere il nuovo presidente, duello tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci
Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 le elezioni regionali nelle Marche. Sono oltre un milione e 300 mila le persone chiamate alle urne per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Sarà un duello tra i due principali candidati: Francesco Acquaroli, governatore uscente appoggiato dalla coalizione del centrodestra, e Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro sostenuto dal campo largo di centrosinistra.
- Elezioni Regionali Marche, quando si vota
- Chi sono i candidati presidente
- Il rinnovo del Consiglio regionale
- Regionali 2025, le altre regioni al voto
Elezioni Regionali Marche, quando si vota
Le urne per le elezioni regionali nelle Marche saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle 15.
Sono 1 milione e 330 mila e i marchigiani chiamati alle urne nelle 1.572 sezioni complessive.
Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre.
Chi sono i candidati presidente
Sono sei i candidati presidente alle elezioni regionali delle Marche:
- Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), candidato del centrodestra;
- Matteo Ricci (Partito Democratico), candidato del centrosinistra;
- Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare);
- Lidia Mangani (Partito comunista italiano);
- Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione);
- Francesco Gerardi (Forza del Popolo).
Il rinnovo del Consiglio regionale
I candidati al Consiglio regionale in questa tornata elettorale sono 526, 30 i seggi da eleggere.
Questa la ripartizione dei seggi su base provinciale:
- Ancona 9 seggi;
- Ascoli Piceno 4;
- Fermo 4;
- Macerata 6;
- Pesaro e Urbino 7;
Regionali 2025, le altre regioni al voto
Negli stessi due giorni (28 e 29 settembre) delle Regionali nelle Marche si terranno le elezioni anche in Valle d’Aosta.
Tra ottobre a novembre andranno poi al voto altre quattro regioni italiane. Questo il calendario:
- Calabria, 5 e 6 ottobre;
- Toscana, 12 e 13 ottobre;
- Campania, 23 e 24 novembre;
- Puglia, 23 e 4 novembre.