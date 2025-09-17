Elezioni Regionali Marche, spray urticante al comizio della candidata Francesca Pantaloni: "Gesto vile"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante la cena elettorale organizzata dall’assessore Gianni Silvestri per la candidatura alle regionali di Francesca Pantaloni, è stato spruzzato dello spray al peperoncino. La sala era gremita di persone, circa 300 partecipanti che sono rimasti lievemente intossicati. Immediata la condanna del gesto.

Spray al peperoncino alla cena elettorale

Si stava svolgendo una cena elettorale in un ristorante di Ascoli Piceno, quando è stato spruzzato dello spray al peperoncino. L’appuntamento era stato organizzato dall’assessore Gianni Silvestri, con lo scopo di avvicinare le persone alla candidata alle regionali Francesca Pantaloni.

L’evento si è tenuto al ristorante Mister Ok nella serata di martedì 16 settembre. Secondo quanto si apprende, il gesto sconsiderato è stato compiuto da ignoti.

IPA Spray urticante

Tra le 300 persone invitate, tra cui la candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia Francesca Pantaloni e l’assessore al bilancio del Comune di Ascoli Piceno, è scattato il panico. Molti partecipanti si sono allontanati accusando lievi sintomi di intossicazione, come tosse e occhi arrossati. La cena sembra poi essere ripresa una volta rientrato l’allarme.

Il commento di Francesca Pantaloni

Nella giornata di mercoledì 17 settembre, in seguito agli eventi della serata precedente, è intervenuta Francesca Pantaloni. Attraverso i suoi canali social ha raccontato la vicenda: “Hanno provato con lo spray urticante a spegnere una serata di festa”, ha spiegato, parlando di gesto vile che ha generato panico.

La candidata ha poi voluto ringraziare le persone che sono rimaste nonostante la paura: “Il vero spettacolo è venuto dopo: 300 persone che hanno scelto di restare, di non piegarsi, di trasformare la paura in forza”.

Ha quindi aggiunto che “chi semina veleni raccoglie soltanto il segno della propria debolezza” e che la sua comunità politica continuerà a camminare “leggeri e ostinati, con la testa alta e il cuore saldo”. Il suo messaggio si è concluso con le parole: “Non basta un soffio di paura per fermare il vento della politica”.

Il messaggio di Mauro Malaguti

Anche Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia, ha espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto nella sera del 16 settembre ad Ascoli Piceno.

“Fortunatamente un gesto così sconsiderato non ha portato a gravi conseguenze. Mi aspetto parole nette di condanna da parte del centrosinistra: auspico infatti che la campagna elettorale sia orientata e improntata al rispetto della dignità e del civile confronto”, ha dichiarato. Ha voluto inoltre sottolineare come questi gesti di violenza siano rischiosi, perché non fanno che esacerbare gli animi.