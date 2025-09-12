Elezioni Regionali Marche, sputi e minacce a Marco Battino candidato di Forza Italia: "Fascista, v'ammazziamo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tensioni durante la corsa alle elezioni regionali delle Marche. Marco Battino, candidato indipendente nella lista di Forza Italia, sarebbe stato minacciato dopo una cena elettorale al ristorante. In un video pubblicato da lui stesso si vede un giovane con il volto oscurato che dice alla camera: “Sei un fascista, non hai capito eh”. Secondo la versione di Battino, il contestatore lo avrebbe preso di mira, insieme ad altri tre ragazzi, con sputi e altre parole violente: “Vi ammazziamo tutti”. Il candidato ha raccontato l’episodio sui social.

Sputi e minacce contro un candidato

L’episodio risale a giovedì 11 settembre. Marco Battino, candidato alle elezioni regionali delle Marche nella lista di Forza Italia, sarebbe stato aggredito e minacciato da tre giovanissimi. Il fatto è stato raccontato dallo stesso Battino sui social il giorno dopo, quando ha pubblicato un video di 6 secondi.

Nel filmato si vede un giovane con il volto oscurato che dice: “Sei un fascista! Sei un fascista! Non hai capito, eh”. Battino, in calce al video, aggiunge altri dettagli. A prenderlo di mira sarebbero stati tre ragazzi dopo una cena elettorale.

Il candidato non indica il luogo in cui è avvenuto il fatto, ma secondo Ansa probabilmente si trovava a Sirolo (Ancona), dove nei giorni scorsi ha portato avanti i suoi impegni elettorali.

I tre ragazzi lo avrebbero attaccato con sputi e minacce, tra le quali: “Fascista di me**a, vi ammazziamo tutti!”. “Hanno prima strappato uno dei manifesti appesi, poi mi hanno sputato contro e impedito, spingendomi, di scendere dalle scale in cui mi trovavo”, ha raccontato Battino.

La denuncia social

Marco Battino parla di “facinorosi che non vogliono che le idee circolino”, che “sono sempre più numerosi”. Ancora, il candidato aggiunge che “questi episodi vili e antidemocratici non mi intimidiscono. Anzi rafforzano le mie convinzioni”.

Marco Battino ha scelto di candidarsi “per mettere a frutto l’esperienza maturata in questi due anni alla guida dell’assessorato ai giovani, università e sviluppo economico”, scrive sui social.

Battino intende “portare in Regione progetti e idee per far crescere opportunità per la mia generazione e per i cittadini tutti”, conclude nella sua nota.

Chi è il candidato alle elezioni regionali nelle Marche

Sei saranno le regioni chiamate ai seggi il 28 e il 29 settembre: Marche, Veneto, Puglia, Valle d’Aosta, Campania e Toscana. Marco Battino, classe 2000, ha 25 anni ed è impegnato al Comune di Ancona come assessore alle Politiche Giovanili.

Laureato in Economia e Commercio, frequenta il corso di laurea magistrale in Economia e Management è anche un appassionato di sport, che pratica in varie discipline dalla pallacanestro allo sci alpino.