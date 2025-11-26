Elezioni Regionali, Sangiuliano consigliere per un pugno di voti mentre Boccia e Vendola fuori: i top e i flop

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La tornata elettorale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre ha visto in campo numerosi candidati noti nel mondo della politica. Non tutti sono riusciti a essere eletti. In Campania l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, entra in Consiglio per un pugno di voti mentre resta fuori Maria Rosaria Boccia. Flop per Nichi Vendola in Puglia. Luca Zaia fa il record di preferenze in Veneto.

Sangiuliano consigliere regionale per pochi voti

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è stato eletto con sole 9.902 preferenze, appena 300 in più del primo degli esclusi, il segretario cittadino Marco Nonno. A Napoli Fratelli d’Italia è rimasto sotto l’11%.

Sangiuliano entra in consiglio per un pugno di voti mentre la sua “antagonista”, Maria Rosaria Boccia, protagonista della vicenda della scorsa estate che l’ha coinvolta proprio con l’ex ministro della Cultura, è solo 16esima su 27 nella lista del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, con appena 89 voti.

ANSA

In Campania il più votato in assoluto è Giorgio Zinno (Pd) con 39.457 preferenze. Boom di voti anche per Pellegrino Mastella, figlio di Clemente, più volte ministro, attuale sindaco di Benevento.

La lista “Mastella Noi di Centro Noi Sud” è stata la più votata nella circoscrizione sannita, ottenendo il 17,68%. Per Pellegrino 13.841 voti, un plebiscito se si considera che la lista ne ha avuti 17.701.

Vendola tra gli esclusi eccellenti in Puglia

In Puglia il più votato è stato, come per la precedente tornata elettorale, Francesco Paolicelli, eletto nel Pd con 33.117 preferenze e considerato l’esponente politico più vicino al neopresidente Antonio Decaro.

Tra gli esclusi eccellenti c’è stato invece Nichi Vendola, ex governatore che sul territorio gode di grande credito e stima per il suo buon governo da parte dei cittadini.

Zaia fa il pieno di voti in Veneto

In Veneto il presidente uscente Luca Zaia ha ottenuto 203.054 preferenze, vincendo in sei collegi su sette e facendo il pieno nella Marca trevigiana di cui è stato presidente della Provincia.

Come riporta Youtrend, “con 203.054 preferenze personali Luca Zaia registra il record nazionale di preferenze prese a delle elezioni regionali in Italia. Le preferenze a Zaia costituiscono, da sole, il 10,8% dei voti validi espressi in questa tornata elettorale”.

Sempre Youtrend segnala che il dato record si è registrato in provincia di Treviso, dove le preferenze a Zaia equivalgono al 13,5% dei voti validi. In precedenza il record di voti in un’elezione regionale era detenuto da Alfredo Vito, che esattamente 40 anni fa fu eletto consigliere regionale per la Dc in provincia di Napoli con 121 mila preferenze.