Elezioni Regionali Toscana 2025, ha vinto Eugenio Giani del Pd: travolto Alessandro Tomasi del centrodestra

Lo spoglio delle elezioni Regionali 2025 in Toscana, tra exit poll, instant poll e proiezioni: chi è davanti tra Giani e Tomasi

Urne chiuse in Toscana. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente. I due candidati principali di queste elezioni erano Eugenio Giani (uscente, centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Si annunciava una larga vittoria dell’esponente del Pd, confermata dagli instant poll e dalle proiezioni. Festeggia l’opposizione, da Elly Schlein a Giuseppe Conte. Giù il dato dell’affluenza, passata dal 62,60% del 2020 all’attuale 47,73%.

Instant poll, ha vinto Eugenio Giani

Secondo gli instant poll, Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana.

Ecco i numeri:

  • Eugenio Giani: 53%-57% / Alessandro Tomasi: 38%-42% (SWG, per il TgLa7: campione copertura del 96%)
  • Eugenio Giani: 52%-56% / Alessandro Tomasi: 39%-43% (Opinio, per Rai: campione copertura dell’81%)
  • Eugenio Giani: 58%-62% / Alessandro Tomasi: 35%-39% (YouTrend, per Sky: campione copertura dell’81%)

Le proiezioni dei candidati

Anche secondo le proieziono, Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana.

Ecco i numeri:

  • Eugenio Giani: 55 / Alessandro Tomasi: 39,2% (SWG, per il TgLa7)
  • Eugenio Giani: 54,60 / Alessandro Tomasi: 40,6% (Opinio, per la Rai)
  • Eugenio Giani: 56,60 / Alessandro Tomasi: 38,8% (YouTrend, per SkyTg24)

Le proiezioni di liste e partiti

Ecco le proiezioni SWG sui dati di liste e partiti:

Candidato Partito/Lista %
Eugenio GIANI Pd 34,6
Giani presidente – Casa Riformista 8,9
AVS 7,3
M5S 5,6
Alessandro TOMASI FdI 24,4
Forza Italia 6,2
Lega 4,9
È ora 1,7
Noi Moderati 1
Antonella BUNDU Toscana Rossa 5,4

I dati sull’affluenza in Toscana e il confronto col 2020

L’affluenza in Toscana è pari al 47,73%, così ripartita tra le province (tra parentesi il dato del 2020):

  • Arezzo 47,77% (64,60%)
  • Firenze 52,63% (66,47%)
  • Grosseto 44,93% (60,87%)
  • Livorno 42,30% (57,34%)
  • Lucca 40,42% (56,65%)
  • Massa-Carrara 40,80% (54,70%)
  • Pisa 50,18% (65,57%)
  • Pistoia 49,07% (61,66%)
  • Prato 50,82% (64,80%)
  • Siena 49,07% (64,85%)

Il dato definitivo nel 2020 era pari al 62,60%: in quel caso, Giani aveva vinto col 48,62% (864.310 voti), superando la sfidante Susanna Ceccardi fermatasi al 40,46% (719.266 voti).

