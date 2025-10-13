Elezioni Regionali Toscana 2025, ha vinto Eugenio Giani del Pd: travolto Alessandro Tomasi del centrodestra
Lo spoglio delle elezioni Regionali 2025 in Toscana, tra exit poll, instant poll e proiezioni: chi è davanti tra Giani e Tomasi
Urne chiuse in Toscana. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente. I due candidati principali di queste elezioni erano Eugenio Giani (uscente, centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Si annunciava una larga vittoria dell’esponente del Pd, confermata dagli instant poll e dalle proiezioni. Festeggia l’opposizione, da Elly Schlein a Giuseppe Conte. Giù il dato dell’affluenza, passata dal 62,60% del 2020 all’attuale 47,73%.
- Instant poll, ha vinto Eugenio Giani
- Le proiezioni dei candidati
- Le proiezioni di liste e partiti
- I dati sull'affluenza in Toscana e il confronto col 2020
Instant poll, ha vinto Eugenio Giani
Secondo gli instant poll, Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana.
Ecco i numeri:
- Eugenio Giani: 53%-57% / Alessandro Tomasi: 38%-42% (SWG, per il TgLa7: campione copertura del 96%)
- Eugenio Giani: 52%-56% / Alessandro Tomasi: 39%-43% (Opinio, per Rai: campione copertura dell’81%)
- Eugenio Giani: 58%-62% / Alessandro Tomasi: 35%-39% (YouTrend, per Sky: campione copertura dell’81%)
Eugenio Giani nel seggio di Sesto Fiorentino
Le proiezioni dei candidati
Anche secondo le proieziono, Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana.
Ecco i numeri:
- Eugenio Giani: 55 / Alessandro Tomasi: 39,2% (SWG, per il TgLa7)
- Eugenio Giani: 54,60 / Alessandro Tomasi: 40,6% (Opinio, per la Rai)
- Eugenio Giani: 56,60 / Alessandro Tomasi: 38,8% (YouTrend, per SkyTg24)
Le proiezioni di liste e partiti
Ecco le proiezioni SWG sui dati di liste e partiti:
|Candidato
|Partito/Lista
|%
|Eugenio GIANI
|Pd
|34,6
|Giani presidente – Casa Riformista
|8,9
|AVS
|7,3
|M5S
|5,6
|Alessandro TOMASI
|FdI
|24,4
|Forza Italia
|6,2
|Lega
|4,9
|È ora
|1,7
|Noi Moderati
|1
|Antonella BUNDU
|Toscana Rossa
|5,4
I dati sull’affluenza in Toscana e il confronto col 2020
L’affluenza in Toscana è pari al 47,73%, così ripartita tra le province (tra parentesi il dato del 2020):
- Arezzo 47,77% (64,60%)
- Firenze 52,63% (66,47%)
- Grosseto 44,93% (60,87%)
- Livorno 42,30% (57,34%)
- Lucca 40,42% (56,65%)
- Massa-Carrara 40,80% (54,70%)
- Pisa 50,18% (65,57%)
- Pistoia 49,07% (61,66%)
- Prato 50,82% (64,80%)
- Siena 49,07% (64,85%)
Il dato definitivo nel 2020 era pari al 62,60%: in quel caso, Giani aveva vinto col 48,62% (864.310 voti), superando la sfidante Susanna Ceccardi fermatasi al 40,46% (719.266 voti).