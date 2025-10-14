Elezioni Regionali Toscana, Antonella Bundu prende in giro Vannacci e la Lega con la "pizza tricolore"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Antonella Bundu si prende la rivincita su Roberto Vannacci dopo che il suo partito, Toscana Rossa, ha ottenuto più voti di quello dell’ex generale, la Lega, alle recenti elezioni Regionali in Toscana. Sui propri canali social la candidata si è fatta ritrarre con una pizza tricolore che ha voluto dedicare all’eurodeputato del Carroccio.

Antonella Bundu contro Vannacci della Lega

Dopo punzecchiature e sfottò durati per tutta la campagna elettorale, Antonella Bundu festeggia il buon risultato ottenuto alle Regionali in Toscana e lo fa prendendo in giro gli avversari della Lega, battuti alle ultime elezioni.

La candidata di Toscana Rossa ha condiviso sui propri social uno scatto con una pizza tricolore che ha voluto dedicare a Roberto Vannacci.

IPA

Antonella Bundu

Come sono andate le elezioni Regionali in Toscana

“Visto che siamo andati meglio della Lega di Vannacci, gli dedichiamo una pizza tricolore. Buon appetito”, questo il messaggio a corredo della foto che Antonella Bundu ha voluto mandare a Roberto Vannacci e alla Lega dopo i risultati delle elezioni Regionali in Toscana.

Il Carroccio ha infatti preso meno voti della lista della sinistra radicale – come il Movimento 5 Stelle – pur riuscendo a eleggere un consigliere a differenza di Toscana Rossa. “Complimenti a Giani: i toscani hanno deciso e chi vota ha sempre ragione. Chi non ha votato non si lamenti perché, se non partecipi, non puoi pretendere niente”, così ha commentato a caldo il vicesegretario della Lega ed europarlamentare, intervistato da Affaritaliani.

“La Lega in Toscana scende rispetto alle Europee e per noi, questo, rappresenta un punto di partenza. Continuiamo fedeli ai nostri principi e ai nostri ideali, è questo che rende la Lega il partito più longevo dell’arco parlamentare. In Toscana come ovunque altrove continueremo a lavorare per il bene degli italiani. Noi non perdiamo mai: o vinciamo, o impariamo“, ha aggiunto Vannacci. La sua Lega è scesa sotto il 4,5%, facendo registrare un dato inferiore a quello delle elezioni europee del 2024. Il candidato del Centrodestra, Alessandro Tomasi, si è visto superare da quella di Toscana Rossa, Antonella Bundu, e, soprattutto, da quello del Partito Democratico, nonché Governatore uscente, Eugenio Giani, che ha superato il 50% dei voti ed è stato quindi riconfermato presidente della Regione.

Chi è Antonella Bundu

Tra l’ex generale e Bundu c’erano state diverse frizioni nel corso della campagna elettorale. La 55enne era stata criticata da Vannacci in particolare dopo la sua partecipazione al Meeting antirazzista dell’Arci nel quale era intervenuta in un dibattito dal titolo “Smantellare la bianchezza”. “Quel titolo non aveva nulla a che vedere col colore della pelle. Mi spiace che anche dopo averlo chiarito e spiegato ripetutamente siano proseguiti gli attacchi e gli insulti”, aveva detto.

Candidata per Toscana Rossa, Antonella Bundu ha superato lo sbarramento del 5%, a differenza però della lista che la sosteneva, motivo per cui – pur battendo Lega e M5s – non è stata eletta in Consiglio. La donna ha parlato di “un risultato buono ma ancora non sufficiente“. Durante la campagna elettorale è stata più volte oggetto di insulti razzisti sui social e ha spesso risposto in modo sorridente come dopo gli attacchi che le sono giunti su X da Francesca Totolo, attivista di estrema destra.

Fiorentina di 55 anni, nata da madre fiorentina e padre della Sierra Leone, ha vissuto a lungo nel Regno Unito ed è conosciuta per il suo attivismo per i diritti civili. In politica Antonella Bundu ha esordito nel 2019 candidandosi come sindaco a Firenze. È stata consigliera a Palazzo Vecchio e capogruppo per cinque anni. In precedenza, ha lavorato in uno studio di architettura. È anche l’ex compagna del cantante Piero Pelù, dal quale ha avuto una figlia, Zoe, nata nel 2004.