Elezioni Regionali Toscana, scontro sul gay pride tra Vannacci e Alessandro Tomasi candidato FdI

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandro Tomasi ha condannato le frasi sessiste di Vannacci, che in “Piazza della Passera” aveva colto l’occasione per prendere di mira due figure femminili del Pd. In risposta al candidato Fdi alle elezioni regionali in Toscana, l’ex generale si è detto “in imbarazzo” per il patrocinio del gay pride da parte di Tomasi.

Alessandro Tomasi contro Vannacci per il post

Il risposta al controverso post di Roberto Vannacci sui social, Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana, ha preso posizione. “Sono un uomo libero, non mi faccio condizionare” ha dichiarato a SkyTG24.

“Mi sono guadagnato questa libertà grazie ai voti e al consenso delle persone e io non ho mai derogato a questa libertà, facendo il sindaco, rappresentando tutte le posizioni, garantendo la libertà di tutti, e assumendomi responsabilità, chiedendo scusa anche quando qualcuno dei miei sbagliava”.

ANSA

Alessandro Tomasi

La risposta di Vannacci

In risposta al commento di Tomasi, Vannacci ha dichiarato di provare un certo imbarazzo quando vede Tomasi patrocinare manifestazioni come il gay pride, un tema che a suo dire contrasta con talune sue posizioni.

L’europarlamentare e vicesegretario della Lega aveva pubblicato sui social una foto della targa di Piazza della Passera (Oltrarno, Firenze). “Oggi il comizio lo faccio qua. Qua sicuramente l’assessore Alessandra Nardin* e il sindaco Linda Vanni non vengono”.

La didascalia ha suscitato dure reazioni per il tono ritenuto sessista, con ironia sull’asterisco del nome dell’assessora e accuse di linguaggio maschilista, rivolte da Nardini e altri esponenti.

Chi è il candidato Fdi alle elezioni regionali in Toscana

Alessandro Tomasi, nato a Pistoia il 18 settembre 1979, è il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dalla lista civica Pistoia Concreta.

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, ha alle spalle una lunga carriera politica e amministrativa. Dopo l’impegno giovanile in Alleanza Nazionale e nella Consulta degli studenti, è entrato nel consiglio comunale pistoiese nel 2007, fondando poi il gruppo Pistoia Domani.

Da sindaco di Pistoia, ruolo ricoperto dal 2017 e confermato nel 2022 al primo turno, si è distinto per un approccio pragmatico e per la capacità di mediazione tra le diverse anime della coalizione.

Appassionato di letteratura americana, musica rock e fumetti d’autore, Tomasi si definisce un “uomo libero”, legato ai valori della responsabilità civica e della concretezza amministrativa.