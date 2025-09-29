Elezioni Regionali Valle d'Aosta, chi ha vinto davvero tra FdI, Pd, FI, Lega, AVS, M5S: risultati dei partiti
Si sono concluse le elezioni Regionali 2025 in Valle d'Aosta, chi ha vinto davvero tra i grandi partiti? Tutti i dati delle liste, da FdI e Pd a FI e Lega
Le elezioni Regionali 2025 in Valle d’Aosta hanno visto chiudere davanti a tutti l’Union Valdôtaine e la coalizione del centrodestra, formata da FdI-FI-Lega, separati da pochi punti percentuali. Rispetto al 2020, i partiti Carroccio e Pd sono crollati, mentre il partito di Giorgia Meloni e quello di Antonio Tajani hanno raccolto molti più voti.
Elezioni Regionali Valle d’Aosta, com’era andata nel 2020
Questi i risultati delle elezioni Regionali in Valle d’Aosta del 20-21 settembre 2020:
- Lega Salvini Vallée d’Aoste: 15.841 voti (23,91%), 11 seggi
- Union Valdôtaine: 10.470 voti (15,80%), 7 seggi
- Progetto Civico Progressista (con Pd e Verdi): 10.106 voti (15,25%), 7 seggi
- Alliance Valdôtaine – Stella Alpina – Italia Viva: 5.881 voti (8,87%), 4 seggi
- Vallée d’Aoste Unie: 5.396 voti (8,14%), 3 seggi
- Pour l’autonomie – Per l’autonomia: 4.212 voti (6,36%), 3 seggi
- Centro destra Valle d’Aosta (Forza Italia + Fratelli d’Italia): 3.761 voti (5,68%), nessun seggio
- Rinascimento Valle d’Aosta: 3.289 voti (4,96%), nessun seggio
- M5S: 2.589 voti (3,91%), nessun seggio
- PAS: 1.876 voti (2,83%), nessun seggio
- VDA Libra – Partito animalista italiano: 1.085 voti (1,64%), nessun seggio
- Valle d’Aosta Futura: 1.760 voti (2,66%), nessun seggio
I dati del 2025: chi ha vinto davvero
Cinque anni dopo, il 28 settembre 2025, succede questo:
- Lega, FdI e Forza Italia si presentano uniti
- Pd e AVS corrono separati
- Italia Viva non si è presentata
E succede questo:
- la lista della Lega crolla: dal 23,91% a circa l’8,4%
- FdI e Forza Italia, nel 2020 erano (insieme) al 5,68%: nel 2025 raccolgono rispettivamente più del 10% (circa il 20% sommati)
- Pd, nel 2020 insieme ai Verdi era al 15,25: nel 2025 crolla all’8% (mentre AVS supera il 6%)
- M5S, da solo aveva raccolto il 3,91% nel 2020: questa volta, in lista con Area Democratica, Adu, Uniti a sinistra (Rifondazione comunista e Risorgimento socialista), supera il 5%
Qui lo speciale sulle elezioni Regionali (Marche comprese).