Elezioni Regionali Valle d'Aosta, chi ha vinto davvero tra FdI, Pd, FI, Lega, AVS, M5S: risultati dei partiti

Le elezioni Regionali 2025 in Valle d’Aosta hanno visto chiudere davanti a tutti l’Union Valdôtaine e la coalizione del centrodestra, formata da FdI-FI-Lega, separati da pochi punti percentuali. Rispetto al 2020, i partiti Carroccio e Pd sono crollati, mentre il partito di Giorgia Meloni e quello di Antonio Tajani hanno raccolto molti più voti.

Elezioni Regionali Valle d’Aosta, com’era andata nel 2020

Questi i risultati delle elezioni Regionali in Valle d’Aosta del 20-21 settembre 2020:

Lega Salvini Vallée d’Aoste : 15.841 voti (23,91%), 11 seggi

: 15.841 voti (23,91%), 11 seggi Union Valdôtaine : 10.470 voti (15,80%), 7 seggi

: 10.470 voti (15,80%), 7 seggi Progetto Civico Progressista (con Pd e Verdi): 10.106 voti (15,25%), 7 seggi

(con Pd e Verdi): 10.106 voti (15,25%), 7 seggi Alliance Valdôtaine – Stella Alpina – Italia Viva : 5.881 voti (8,87%), 4 seggi

: 5.881 voti (8,87%), 4 seggi Vallée d’Aoste Unie : 5.396 voti (8,14%), 3 seggi

: 5.396 voti (8,14%), 3 seggi Pour l’autonomie – Per l’autonomia : 4.212 voti (6,36%), 3 seggi

: 4.212 voti (6,36%), 3 seggi Centro destra Valle d’Aosta (Forza Italia + Fratelli d’Italia): 3.761 voti (5,68%), nessun seggio

(Forza Italia + Fratelli d’Italia): 3.761 voti (5,68%), nessun seggio Rinascimento Valle d’Aosta : 3.289 voti (4,96%), nessun seggio

: 3.289 voti (4,96%), nessun seggio M5S : 2.589 voti (3,91%), nessun seggio

: 2.589 voti (3,91%), nessun seggio PAS : 1.876 voti (2,83%), nessun seggio

: 1.876 voti (2,83%), nessun seggio VDA Libra – Partito animalista italiano : 1.085 voti (1,64%), nessun seggio

: 1.085 voti (1,64%), nessun seggio Valle d’Aosta Futura: 1.760 voti (2,66%), nessun seggio

I dati del 2025: chi ha vinto davvero

Cinque anni dopo, il 28 settembre 2025, succede questo:

Lega, FdI e Forza Italia si presentano uniti

e si presentano uniti Pd e AVS corrono separati

e corrono separati Italia Viva non si è presentata

E succede questo:

la lista della Lega crolla : dal 23,91% a circa l’8,4%

: dal 23,91% a circa l’8,4% FdI e Forza Italia , nel 2020 erano (insieme) al 5,68%: nel 2025 raccolgono rispettivamente più del 10% (circa il 20% sommati)

e , nel 2020 erano (insieme) al 5,68%: nel 2025 raccolgono rispettivamente più del 10% (circa il 20% sommati) Pd , nel 2020 insieme ai Verdi era al 15,25: nel 2025 crolla all’8% (mentre AVS supera il 6%)

, nel 2020 insieme ai Verdi era al 15,25: nel 2025 crolla all’8% (mentre AVS supera il 6%) M5S, da solo aveva raccolto il 3,91% nel 2020: questa volta, in lista con Area Democratica, Adu, Uniti a sinistra (Rifondazione comunista e Risorgimento socialista), supera il 5%

