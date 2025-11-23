Elezioni regionali Veneto Campania Puglia, urne aperte: i candidati e come si vota

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia si vota domenica 23 novembre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 novembre dalle 7:00 alle 15:00. In tutte e tre le Regioni i presidenti uscenti (Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano) non possono ricandidarsi per via del divieto di terzo mandato. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio, con i primi exit poll nel pomeriggio e i risultati attesi in serata. Sono chiamati al voto circa 13 milioni di elettori. Ma pesa l’incognita astensionismo, stimato attorno al 50% in tutte e tre le Regioni.

Elezioni regionali in Veneto

Il Veneto va al voto dopo 15 anni di presidenza Zaia. Il “Doge” si è fatto da parte, vista l’impossibilità di ricandidarsi, ma si è detto pronto ad aiutare in caso di vittoria del candidato di centrodestra. I candidati alle elezioni regionali in Veneto sono cinque.

Alberto Stefani è il candidato di centrodestra sostenuto da 6 liste (Lega, FdI, FI, Udc, Noi Moderati, Liga Veneta Repubblica). Stefani è deputato e già sindaco di Borgoricco. È segretario regionale della Lega e vice di Matteo Salvini. Ha 33 anni e punta su sociale e holding autostradale.

Giovanni Manildo è il candidato del campo largo di centrosinistra ed è sostenuto da 7 liste (Pd, M5s, Avs, Volt Europa, Le Civiche Venete, Rifondazione Comunista, Uniti per Manildo). È avvocato ed ex sindaco di Treviso.

Gli altri candidati sono Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare), ex comunista che polemizza contro l’attuale sinistra accusandola di stare troppo attenta ai diritti sociali (LGBTQ+), dimenticando i lavoratori.

Riccardo Szumski (Resistere Veneto), già sindaco di Santa Lucia di Piave. Medico sanzionato per le posizioni sui vaccini, ancora in servizio perché in attesa dell’esito del ricorso.

Fabio Bui (Popolari per il Veneto) è l’ex presidente della Provincia di Padova.

Elezioni regionali in Campania

Alle elezioni regionali in Campania si vota per eleggere il successore del governatore uscente Vincenzo De Luca e rinnovare il Consiglio regionale. Sono sei gli aspiranti presidenti di regione:

Edmondo Cirielli è il candidato del centrodestra. È un generale dei carabinieri in pensione ed ex viceministro degli esteri di FdI

Roberto Fico è l’ex presidente della Camera e fa parte del M5S. È sostenuto da tutto il campo largo compresa Casa Riformista di Renzi, ma non Azione di Carlo Calenda.

Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi): imprenditore fondatore dell’Università “Niccolò Cusano”, ex presidente della Ternana calcio e sindaco di Terni.

Nicola Campanile (PER le Persone e la Comunità): 66 anni, funzionario Inps di area cattolica e già sindaco di Villaricca.

Carlo Arnese (Forza del Popolo) è un dirigente medico. È stato critico nei confronti delle vaccinazioni in era Covid.

Giuliano Granato (Potere al popolo) ha 35 anni ed è laureato in Scienze internazionali e diplomatiche.

Elezioni regionali in Puglia

Alle elezioni regionali in Puglia sono quattro i candidati che corrono per sostituire il presidente uscente Michele Emiliano.

Antonio Decaro è il candidato del centrosinistra sostenuto da 6 liste (Pd, M5S, Avs, Decaro Presidente, Per la Puglia, Avanti popolari). È un esponente del Pd, è ingegnere ed ha 55 anni. È stato sindaco di Bari dal 2014 al 2024.

Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra ed è sostenuto da 5 liste: (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega con Udc e Nuovi Psi, Noi Moderati, La Puglia con Noi). Ha 70 anni ed è un imprenditore barese. È stato presidente della Fiera del Levante dal 2001 al 2006.

Ada Donno è sostenuta da Puglia pacifista e popolare (esponenti di Pci, Potere al Popolo e Risorgimento socialista). Ha 78 anni ed è una ex insegnante di Lettere e giornalista. È vice presidente europea dal 2016 della Federazione democratica internazionale delle donne (Widf).

Sabino Mangano (Alleanza civica per la Puglia): ha 50 anni ed è consulente informatico, specialista di Intelligenza artificiale e sicurezza informatica.

Come si vota

La legge elettorale per le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia prevede l’elezione diretta del presidente in un unico turno, cioè senza ballottaggio o soglie minime: vince il candidato che ottiene più voti.

Gli elettori possono votare il candidato presidente, una lista collegata o esprimere voto disgiunto. È consentita la preferenza singola o doppia, con obbligo di alternanza di genere in caso di due preferenze.

Per garantire la governabilità, con oltre il 40% dei consensi scatta il premio di maggioranza che assegna al vincitore il 60% dei seggi del Consiglio. E il candidato arrivato secondo entra comunque in Consiglio. Le coalizioni devono raggiungere il 5% per accedere alla ripartizione dei seggi, le singole liste il 3%.

Affluenza

Il Viminale rileva la partecipazione alle urne domenica 23 novembre alle 12:00, alle 19:00 e alle 23:00. Nella giornata di lunedì 24 novembre il dato dell’affluenza definitiva viene comunicato alle 15:00, orario che corrisponde alla fine del voto e all’inizio dello scrutinio.