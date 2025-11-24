Elezioni regionali Veneto Puglia Campania, i dati dell'affluenza, chi sono i candidati e fino a quando si vota

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Seggi aperti anche lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15 per le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. Il primo giorno ha fatto registrare un dato di affluenza in chiusura ben più basso rispetto a cinque anni fa in tutti i territori chiamati al voto. In Campania si è passati dal 38,91% al 32,07%, mentre in Veneto (33,8%) e in Puglia (29,5%) il calo è stato anche maggiore, oltre dieci punti più basso rispetto alle scorse elezioni.

I dati dell’affluenza alle 23

La prima giornata delle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania si è fermata alle 23 di domenica sera. I dati di affluenza, su tutto il territorio chiamato al voto, registrano cali anche superiori ai 10 punti.

Puglia

Nella prima giornata in Puglia erano chiamati alle urne 3.527.187 elettori.

Alle ore 23 di domenica 23 novembre il dato di affluenza si è fermato al 29,45%, in calo rispetto alla tornata elettorale del 2020, quando aveva votato il 39,88%.

Campania

In Campania invece erano chiamati alle urne poco più di 5 milioni di elettori.

Alle ore 23 di domenica il dato di affluenza si è fermato al 32,07%, in calo rispetto a cinque anni fa, quando aveva votato il 38,91%.

Veneto

Infine, in Veneto erano chiamati alle urne circa 4 milioni di elettori.

Alle ore 23 di domenica il dato di affluenza si è fermato al 33,88%: è il peggior dato rispetto alla tornata elettorale del 2020, quando aveva votato il 46,13%.

Chi sono i candidati

I candidati che si giocano la vittoria in Puglia sono quattro:

Antonio Decaro;

Luigi Lobuono;

Ada Donno;

Sabino Mangano.

I candidati allo scontro in Veneto sono cinque:

Alberto Stefani;

Giovanni Manildo;

Marco Rizzo;

Fabio Bui;

Riccardo Szumski.

I candidati che si sfidano in Campania sono sei:

Roberto Fico;

Edmondo Cirielli;

Giuliano Granato;

Nicola Campanile;

Stefano Bandecchi;

Carlo Arnese.

Fino a quando si vota

C’è ancora tempo fino alle 15 di lunedì 24 novembre per eleggere il presidente e rinnovare il consiglio regionale.

Per votare serve la carta d’identità e la tessera elettorale. Ricordiamo inoltre che si può votare per un solo candidato presidente, per una lista oppure per un candidato presidente e una lista associata (alle regionali è previsto anche il voto disgiunto).

Il caso Rita De Crescenzo “cancellata”

Ogni tornata elettorale ha il suo caso e quest’anno è toccato a Rita De Crescenzo. Presentatasi al seggio, al momento del controllo il suo nome risultava escluso dalle liste elettorali.

Il motivo per il quale la tiktoker non ha potuto votare è relativo al cambio di indirizzo. Infatti, il suo nome è rimasto associato alla vecchia abitazione per molto tempo e per questo è stato cancellato dalle liste elettorali.

De Crescenzo è quindi risultata “non iscritta” e non è stata autorizzata a votare. In casi come questo, è necessario rivolgersi al Comune e fornire la documentazione.