Elezioni storiche in Bolivia che svolta a destra, sinistra scalzata per il ballottaggio: chi sono i candidati

Il voto per le presidenziali in Bolivia è destinato a segnare un’epoca, dopo un ventennio di governi del partito socialista. Al primo turno delle elezioni per scegliere la guida del Paese si è piazzato primo il leader del Partito democristiano Rodrigo Paz, con il 32% delle preferenze, seguito dall’ex presidente conservatore Jorge “Tuto” Quiroga, con il 27%. I due si contenderanno la prima presidenza non di sinistra degli ultimi 20 anni, nel primo ballottaggio nella storia della democrazia nello Stato andino.

La faida del Mas

L’assenza di candidati di sinistra alle presidenziali boliviane è il frutto della disgregazione del partito socialista Movimiento al Socialismo (Mas), che è stato ininterrottamente al potere da quando l’ex presidente Evo Morales è salito al governo nel primo dei suoi tre mandati consecutivi, dal 2006 al 2019.

Nonostante il limite di mandati stabilito dalla Costituzione, e ribadito dalla giustizia, l’ex leader ha cercato di ricandidarsi, andando allo scontro con il presidente Luis Arce, suo ex ministro e successore, spaccando in due il Mas tra i fedeli dell’ex sindacalista e dell’attuale capo dello Stato.

ANSA

L’ex presidente e leader del Mas, Evo Morales

Le elezioni in Bolivia

Anche a causa della crisi economica che imperversa in Bolivia, con l’inflazione schizzata alle stelle e la mancanza di carburanti, il 36enne ministro dell’attuale governo Eduardo del Castillo, candidato ufficiale del Mas, ha ottenuto soltanto il 3%.

L’altro candidato di sinistra e presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, è arrivato quarto con l’8%, dietro anche all’imprenditore multimilionario Samuel Doria Medina, terzo con il 20%.

In questo quadro, Morales ha fallito il suo piano di convincere il 25% di elettori a invalidare la scheda, ma proverà a rimanere aggrappato al potere dall’esilio nell’area tropicale del Chapare, dove è si è rifugiato per sfuggire al mandato di arresto per tratta di minori.

La tensione nel Paese rischi di alzarsi sempre di più, dato che i sostenitori dell’ex presidente continuano a rimanere tanti. La leader del Partito nazionale boliviano, Ruth Nina, alleata dell’ex sindacalista, è stata arrestata dopo aver affermato che nel giorno delle elezioni “invece di contare voti, conteranno morti“.

Chi sono i candidati al ballottaggio

Ad approfittare della faida a sinistra è stato il candidato del Partito democristiano Rodrigo Paz, vincitore a sorpresa del primo turno. Senatore 57enne e politico di lungo corso, è figlio di Jaime Paz Zamora, presidente del Paese dal 1989 al 1993.

Nato durante l’esilio della sua famiglia in Spagna, ha studiato economia e relazioni internazionali a Washington e propone una linea di politica economica di rottura rispetto all’attuale governo.

Stessa strategia del candidato dell’alleanza Libertad y Democracia, Jorge Quiroga, detto “Tuto”, politico di destra di 65 anni, già presidente del Paese dall’agosto del 2001 a quello del 2002.