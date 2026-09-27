Elezioni suppletive a Reggio Calabria, l'affluenza alle 19 è bassissima: bisogna scegliere il nuovo deputato

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Via alle elezioni suppletive per scegliere il nuovo deputato nel collegio Reggio Calabria-Locri. Nel capoluogo si vota domenica 27 settembre fino alle 23 e lunedì 28 settembre fino alle 15. Alle 19 della prima giornata, però, emerge un dato poco entusiasmante: l’affluenza ai seggi è bassissima.

I dati sull’affluenza alle 19

Alle 19 l’affluenza ai seggi per le elezioni suppletive a Reggio Calabria è in picchiata, con una percentuale di votanti al 10,26%.

Alla stessa ora di quattro anni fa, per le elezioni politiche nazionali nel settembre 2022, aveva votato il 35,48% degli aventi diritto.

ANSA

Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo deputato per il seggio lasciato libero dal segretario regionale azzurro Francesco Cannizzaro dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria.

Chi sono i candidati

Sulla tessera elettorale c’è il simbolo del nuovo partito di Roberto Vannacci che si presenta con il capogruppo alla Regione Domenico Giannetta, passato da Forza Italia a FN.

Il leader di FI Antonio Tajani, sostenuto dalla coalizione di Governo, ha presentato il tesoriere del partito, Fabio Roscioli, vicino alla famiglia Berlusconi, e si è detto sicuro che “vinceremo anche in Calabria”.

Il super campo largo del centrosinistra che va dal Movimento 5 stelle a Italia Viva è sceso in campo con il primario di cardiologia Frank Benedetto.

In corsa per il seggio, per Democrazia Sovrana Popolare anche Francesco Toscano che lo scorso anno si presentò alle regionali per la presidenza.

L’attenzione su Roberto Vannacci

L’attenzione della politica nazionale resta alta sulla discesa in campo di Roberto Vannacci con la candidatura per Futuro nazionale di Domenico Giannetta.

Per il generale è la prima prova concreta da quando ha annunciato la nascita del suo nuovo partito. Quello reggino è il primo test reale con le urne, dove non contano le intenzioni ma i voti.

Ad aggiungere pepe ad una campagna elettorale astiosa ci ha pensato, alla vigilia del voto, lo stesso Vannacci con la vicenda della foto fake della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, compagna del governatore calabrese Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale del partito.

Nonostante le reazioni e le accuse da parte di tutto lo schieramento politico, lui è andato avanti per la sua strada. E oggi, sempre su Facebook, ha ironizzato “Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi”.

La curiosità sui candidati

Una curiosità sulle elezioni suppletive a Reggio Calabria è che solo Frank Benedetto, tra i quattro candidati, può votare.

Roscioli, infatti, non risiede in Calabria, mentre Giannetta e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) risiedono nel reggino ma in Comuni che non rientrano nel collegio interessato al voto, il primo a Oppido Mamertina ed il secondo a Gioia Tauro.

A votare è andato invece Cannizzaro, che sul suo profilo Facebook ha rivolto un invito al voto agli elettori accompagnato dalla foto che lo ritrae mentre deposita la scheda elettorale nell’urna.