Elezioni suppletive a Reggio Calabria, quanti voti ha preso davvero Vannacci nel confronto con FdI, FI e Lega

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 28 settembre, a Reggio Calabria, si sono tenute le elezioni suppletive per la Camera. Francesco Cannizzaro, attuale primo cittadino, è stato rimpiazzato da Fabio Roscioli, eletto col centrodestra. Ha battuto Frank Benedetto, candidato del campo largo, Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare ma soprattutto Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Per la prima volta il partito di Roberto Vannacci è finito su una scheda elettorale: il suo candidato, per, ha preso molti meno voti rispetto a quando ha corso con Forza Italia alle Regionali 2025.

Com’era andato il centrodestra nel 2022

Il 25 settembre 2022, nello stesso collegio uninominale, era stato eletto Francesco Cannizzaro, dimessosi nel 2026 dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria che ha di fatto portato alle elezioni suppletive per la Camera.

Sostenuto dal centrodestra unito, 4 anni fa aveva visto i partiti a supporto portare a casa 65.916 voti (47,64%) così divisi:

FdI: 30.025 (21,7%)

30.025 (21,7%) Forza Italia : 27.040 (19,54%)

: 27.040 (19,54%) Lega : 6.561 (4,74%)

: 6.561 (4,74%) NoiModerati: 2.290 (1,66%)

Gli altri partiti più rilevanti all’opposizione avevano invece preso questi voti:

M5S: 28.154 (20,35)

28.154 (20,35) Pd: 23.937 (17,3%)

23.937 (17,3%) Azione-Italia Viva : 6.091 (4,4%)

: 6.091 (4,4%) Avs : 2.347 (1,7%)

: 2.347 (1,7%) +Europa: 1.796 (1,3%)

Com’è andato il centrodestra nel 2026

A distanza di quasi una legislatura completa, il centrodestra ha perso 27.557 voti, anche per via dell’affluenza dimezzata (dal 49,4% al 22,34%).

Non c’è al momento una ripartizione dei partiti: il Ministero dell’Interno riferisce solo che FdI, Lega, Forza Italia, NoiModerati e UdC hanno preso 38.359 voti (51,02%).

Pd, M5S e Casa Riformista, invece, hanno raccolto 27.511 voti (36,59%), meno di quanto avesse preso, da solo, il M5S nel 2022).

I numeri di Vannacci e Futuro Nazionale

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci ha invece ottenuto il 10,94% grazie agli 8.226 voti raccolti da Domenico Giannetta.

Nel confronto col 2022, ha preso molti meno voti rispetto a Forza Italia, ma quasi 2 mila in più della Lega di Salvini, che negli ultimi anni ha avuto un netto calo di consenso.

Giannetta, però, alle elezioni Regionali in Calabria dell’ottobre 2025 (quindi meno di un anno fa) si era candidato con Forza Italia, senza riuscire a essere eletto con 10.452 voti: oltre 2 mila in più rispetto a quelli presi con Vannacci.

L’ex generale ha sicuramente caricato molto il voto delle suppletive, anche perché era la prima volta che il simbolo di FN veniva stampato su una scheda elettorale: va letto così anche il post entusiasta – nonostante la sconfitta – per il “superamento della doppia cifra”, visto il 10,94% delle preferenze.

I suoi non-alleati del centrodestra, invece, hanno minimizzato il suo risultato, sottolineando come la coalizione abbia resistito e, di fatto, confermando la volontà di proseguire senza Vannacci anche alle prossime elezioni Politiche 2027.