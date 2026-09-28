Elezioni suppletive a Reggio Calabria vinte da Roscioli e Forza Italia, ko per Vannacci e Futuro Nazionale

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fabio Roscioli è un nuovo deputato. Lunedì 28 settembre le elezioni suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera hanno sancito la sua vittoria contro Frank Benedetto, candidato di centrosinistra, e Domenico Giannetta, scelto da Roberto Vannacci in rappresentanza di Futuro Nazionale. Lo spoglio è ancora in corso, ma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha già rivendicato la vittoria azzurra. Drammatico il dato dell’affluenza, arriva al 22,34%, in netto calo rispetto alle elezioni Politiche del 2022 (49,4%).

Fabio Roscioli vince le elezioni Suppletive a Reggio Calabria

Ad annunciare la vittoria di Roscioli è stato uno degli alfieri di Forza Italia, ossia il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Il governatore, attraverso un video su X insieme al sindaco Francesco Cannizzaro (che ha lasciato vacante il seggio alla Camera) e al senatore Claudio Lotito, ha rivendicato il successo: “Abbiamo vinto”.

Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha salutato la vittoria del collega di partito parlando di “grande orgoglio e soddisfazione”, perché “è un successo di Fabio e di Forza Italia, della sua identità, di una proposta politica seria, moderata e riformatrice. In Calabria abbiamo raccolto anche i frutti del lavoro importante costruito negli anni dal presidente Roberto Occhiuto e dal sindaco Francesco Cannizzaro, che hanno saputo fare di Forza Italia un punto di riferimento politico e amministrativo forte, credibile e riconoscibile”.

La Camera invece ha salutato l’elezione con un applauso.

L’esultanza di Tajani

Sulla scia dei festeggiamenti si è poi inserito anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sempre su X:

I complimenti di Meloni a Roscioli

Giorgia Meloni ha rivolto i suoi complimenti a Fabio Roscioli, sottolineando che “il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia”.

Battuti il centrosinistra e Futuro Nazionale

A scrutinio completato, Fabio Roscioli ha conquistato il 51,02% delle preferenze, mentre Frank Benedetto (campo largo) si è fermato al 36,59%. Domenico Giannetta di FN chiude 10,94%, Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare all’1,44%.

Sul ko dell’ex generale si è soffermata Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato: “l risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non a un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro Nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.

Malgrado la sconfitta, Roberto Vannacci ha esultato su Facebook per il risultato che sfiora l’11%, commentando “Siamo appena decollati”.

Crollo dell’affluenza

A votare sono stati circa 2 reggini su 10: un’affluenza bassissima nei 71 comuni del collegio di Reggio Calabria, soprattutto se confrontata con quella del settembre 2022 (49,4%), quando alle Politiche era stato eletto deputato proprio Francesco Cannizzaro, nel frattempo diventato sindaco.

Non si tratta però dell’affluenza più bassa registrata in Italia: dai dati del Ministero dell’Interno, infatti, emerge che il record negativo risale al febbraio 2020, 9,52% di affluenza in un collegio napoletano.

Sul podio anche il collegio di Terni, con il 14,51% nel marzo 2020, e Cagliari, con il 15,54% nel gennaio 2019.

Per quel che riguarda le elezioni Suppletive, il 22-23 ottobre 2023 nel collegio 06 della Lombardia, ossia Monza-Brianza, per sostituire il defunto Silvio Berlusconi votò solo il 19,23%. A Siena, invece, l’elezione alle Suppletive di Enrico Letta nel 2021 venne accompagnata da un’affluenza pari al 35,59%.