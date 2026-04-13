Elezioni Ungheria, Cerno attacca Ilaria Salis e la sinistra dopo il ko di Orban: "Hanno vinto tre destre"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tommaso Cerno ha attaccato Ilaria Salis, che aveva esultato per la sconfitta di Orban nelle elezioni in Ungheria. Nella sua trasmissione “2 di picche”, il giornalista ha preso di mira la parlamentare europea e l’intera sinistra italiana, spiegando che in realtà le elezioni ungheresi sono state un trionfo della destra populista.

Elezioni in Ungheria, Cerno attacca Salis

A scatenare l’intervento di Tommaso Cerno è stato un post di Ilaria Salis. La parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra, arrestata e finita sotto processo in Ungheria nel 2023, ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un cartello che recita “Goodbye forever, mister Orban”.

Come noto, le elezioni politiche ungheresi sono state vinte da Peter Magyar, che ha conquistato una maggioranza schiacciante battendo proprio Orban.

Le parole di Tommaso Cerno dopo il voto ungherese

“Ieri festeggiava più la sinistra che destra, anche se la sinistra, di fatto, è uscita dal parlamento ungherese”, ha detto Tommaso Cerno durante la trasmissione “2 di picche”. Il giornalista ha ricordato che a vincere le elezioni è stato “l’ex braccio destro di Orban” che viene dalla destra populista e che “pretende ordine e sovranità”.

“Per mesi abbiamo definitio l’Ungheria di Orban una dittatura – ha proseguito Cerno – e invece si è dimostrata una grande democrazia, visto che l’affluenza è stata del 77%”.

Poi il giornalista si è scagliato contro Ilaria Salis, che ha esultato “come se la vittoria dipendesse dalla flottiglia che risale il Danubio”. “Vedremo se il processo a suo carico finirà o andrà avanti, come succede nelle democrazie”, ha chiosato Cerno.

Salis: “La sinistra non ha vinto in Ungheria”

Tuttavia, la stessa Salis sia nel post che nelle dichiarazioni successive ha riconosciuto che quella ungherese non è stata una vittoria della sinistra “che non è nemmeno rappresentata in Parlamento”.

“Però è stata una bella batosta all’ultradestra sovranista globale”, ha dichiarato l’europarlamentare intervistata a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. “Ho festeggiato la sconfitta di Orban, in modo sobrio, ho bevuto solo un bicchiere di vino rosè”, ha detto Salis. L’europarlamentare di Avs ha poi spiegato che Magyar “non ha un programma per me condivisibile” sui diritti civili e sugli immigrati, ma che “può essere occasione per il popolo ungherese di uscire dalla tirannia a cui erano sottoposti”.

Parlando del suo processo, citato anche da Cerno, Ilaria Salis ha rivelato che la settimana scorsa le è stata notificata la chiusura del procedimento “perché il Parlamento ha confermato l’immunità”.

L’esultanza della sinistra italiana per l’esito delle elezioni in Ungheria

La sinistra italiana ha accolto positivamente la sconfitta di Orban. La segretaria del Pd Elly Schlein ha parlato di “notizia bellissima” e di “tempo dei sovranisti finito”. Matteo Renzi ha spiegato che con la sconfitta di Orban continua “l’effetto Trump”, affermando che in Ungheria “ha vinto l’Europa”.

Dello stesso tono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, che ha parlato di “grande giornata per l’Europa e per chi vuole tenere la Russia lontano da noi”.

Tuttavia, come ha spiegato anche Cerno, nel nuovo parlamento ungherese uscito dalle elezioni non ci saranno rappresentanti della sinistra, ma solo esponenti dei tre partiti di destra: 138 seggi per Tisza (Peter Magyar), 55 seggi per Fidesz (Orban) e 6 seggi per il partito di ultradestra Mi Hazank (Toroczkai).