Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le elezioni in Ungheria segnano una sfida quasi tutta interna. Dopo sedici anni, il sistema di Viktor Orbán potrebbe vacillare per colpa di un ex insider: Péter Magyar. Dagli ultimi sondaggi, il partito TISZA di Péter Magyar al 49%, contro il 39% di Fidesz. Tra i temi della ribalda del candidato più giovane c’è la corruzione. Non manca anche il ruolo dell’Ungheria in Europa, motivo che spinge l’Ue a “tifare” per Magyar.

Elezioni Ungheria

L’appuntamento elettorale si avvicina e i cittadini ungheresi sono chiamati alle urne per elezioni parlamentari che potrebbero segnare una svolta in Ungheria. Dopo sedici anni di governo ininterrotto, il potere di Viktor Orbán potrebbe cedere a TISZA.

Secondo gli ultimi sondaggi, TISZA è accreditato al 49% delle preferenze, staccando di dieci punti netti Fidesz, il partito di governo fermo al 39%.

I dati indicano che la coalizione di governo guidata da Orbán sta perdendo terreno soprattutto nelle aree urbane e tra i giovani.

l’Ue tifa per il rivale di Viktor Orban

A Bruxelles, l’ascesa di Péter Magyar è osservata con attenzione. L’Unione Europea si è scontrata più volte con Budapest e l’euroscetticismo di Orbán.

Un’eventuale vittoria di TISZA non significherebbe un allineamento ai temi europei, ma è comunque una novità rispetto agli ultimi 16 anni. Magyar, per esempio, mantiene posizioni caute sulla politica estera, specialmente riguardo al conflitto russo-ucraino.

Inoltre il leader di TISZA si è espresso contro l’ingresso di Kiev nell’Ue e ha manifestato contrarietà ai prestiti per il sostegno militare.

Chi è Peter Magyar

Nato a Budapest nel 1981, Péter Magyar è un avvocato di 46 anni. Figlio di giuristi, ha militato in Fidesz fin dal 2002. Per anni è stato parte integrante del sistema contro il quale oggi si scontra, occupando ruoli di prestigio nei consigli d’amministrazione di aziende di Stato e gestendo i rapporti tra il governo e il Parlamento Europeo.

La rottura è avvenuta nel 2024, in seguito allo scandalo che ha coinvolto la presidente Katalin Novák, accusata di aver concesso la grazia a un uomo condannato per aver coperto abusi sessuali su minori.

Magyar ha denunciato il tentativo del governo di usare la donna come capro espiatorio per proteggere i veri vertici del potere, trasformandosi da insider a un vero e proprio simbolo. Ora promette di ripristinare le garanzie democratiche senza però rinunciare ai valori del cristianesimo conservatore.