Elia Del Grande arrestato a Cadrezzate in provincia di Varese, fine della fuga durata due settimane

La fuga di Elia Del Grande è finita. L’uomo era ricercato dal 30 ottobre, quando si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia e aveva fatto perdere le sue tracce. Il 50enne si trovava a Cadrezzate, nella sua abitazione in provincia di Varese, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Varese e Modena.

Arrestato Elia Del Grande

Come riporta Repubblica il 50enne si trovava presso la sua abitazione a Cadrezzate, in provincia di Varese.

Varese News riporta che gli inquirenti sono arrivati alla sua posizione a seguito di condivise preoccupazioni tra i residenti di Cadrezzate, che da giorni segnalavano un possibile passaggio di Del Grande per il centro abitato.

IPA Elia Del Grande durante il processo. Nel 1998 uccise i genitori e il fratello. Dal 30 ottobre era ricercato dopo la sua fuga dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia

La sua fuga è finita con l’arrivo dei carabinieri di Varese e di Modena, supportati dai militari del Ros. Dal 30 ottobre Elia Del Grande era ricercato a seguito della sua fuga dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Del Grande vi era stato trasferito dopo la fine della sua pena detentiva, nel 2023, a seguito delle ripetute violazioni commesse nel corso della libertà vigilata. Alla redazione di Varese News aveva spiegato che la vita nella casa lavoro era “più dura della prigione”.

La fuga da Castelfranco Emilia

Come anticipato, il 30 ottobre Elia Del Grande è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) dove si trovava dal 2023, ovvero da quando aveva finito di scontare la sua condanna.

Martedì 11 novembre Le Iene hanno trasmesso un’intervista telefonica in esclusiva. All’inviata Nina Palmieri ha raccontato: “Pioveva a dirotto. C’era anche foschia, le telecamere avrebbero visto poco e niente”, quindi lui ha “preso dei fili elettrici che fanno più o meno sei metri e mezzo di corda” e ha “scavalcato il muro“. “Mi ha aiutato un tassista”, ha aggiunto.

La strage del 1998

I fatti risalgono al 7 gennaio 1998. Elia Del Grande non andava d’accordo con la sua famiglia, composta dal fratello Enrico e dai suoi genitori, Alida ed Enea. Questi ultimi si opponevano alla sua relazione con una ragazza conosciuta a Santo Domingo.

Così Elia Del Grande, con la complicità di un amico, uccise l’intera famiglia a colpi di fucile per poi tentare la fuga in Svizzera. Il giovane fu rintracciato a Lavena Ponte Tresa e confessò il triplice omicidio.