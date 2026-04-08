Elia Del Grande arrestato e portato in carcere a Varese, ha rubato un'auto al cimitero e ferito un carabiniere

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Elia Del Grande, il 50enne condannato per aver ucciso il padre, la madre e il fratello il 7 gennaio 1998 nella cosiddetta “strage dei fornai”, è stato rintracciato e catturato a Varano Borghi, in provincia di Varese, intorno alle 13.30 dell’8 aprile. Lo hanno arrestato i Carabinieri della Compagnia di Gallarate. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce il giorno di Pasqua: non aveva fatto rientro nella casa-lavoro di Alba in cui avrebbe dovuto trascorrere sei mesi come volontario in una mensa per i poveri.

Elia Del Grande arrestato a Varano Borghi: i dettagli della cattura

Al momento del fermo, Del Grande era al volante di una Fiat 500, risultata rubata in un cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende.

Le pattuglie dei Carabinieri di Gallarate hanno intercettato il veicolo lungo la SP 18. Del Grande ha provato a sfuggire al controllo fermandosi nella strada di accesso di una casa privata.

I militari, notata la manovra sospetta, hanno raggiunto e bloccato l’auto. Uno dei carabinieri si è avvicinato al lato guida intimando all’autista di scendere e cercando nel contempo di sottrargli le chiavi.

Mentre era in corso l’operazione, Del Grande ha tentato un’ultima disperata manovra con l’autovettura, causando leggere lesioni a uno dei militari.

È stato immediatamente bloccato e alla luce di quanto accaduto, su concorde parere della Procura di Varese, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: sarà condotto nel carcere di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La precedente fuga

Elia Del Grande era stato autore di una fuga anche a fine ottobre 2025, quando fece perdere le proprie tracce dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, calandosi con i cavi da una finestra. Anche quella volta era tornato nei suoi territori di lago, muovendosi di notte con il pedalò. Venne catturato in un’operazione congiunta dei carabinieri di Modena e Varese e del Ros di Milano.

Notizia in aggiornamento…