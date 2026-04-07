Elia Del Grande di nuovo in fuga, non è rientrato nella casa-lavoro di Alba dopo un permesso pasquale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso i genitori e il fratello maggiore nel 1998, è fuggito dalla casa-lavoro di Alba dove stava scontando la sua pena. L’uomo di 50 anni non è rientrato da un permesso che gli era stato concesso in occasione delle festività pasquali. Del Grande era già fuggito a novembre del 2025 da un’altra casa lavoro.

La nuova fuga di Elia Del Grande

Per la seconda volta in cinque mesi, Elia Del Grande, condannato per aver ucciso nel 1998 i genitori e il fratello maggiore a Cadrezzate, in provincia di Varese, è fuggito.

Domenica non è rientrato nella casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi prima che i giudici rivalutassero la sua pericolosità sociale.

ANSA

Del Grande ha infatti quasi finito di scontare la propria pena e a settembre il tribunale di sorveglianza aveva deciso di affidarlo a una struttura per la rieducazione e il reinserimento dei detenuti.

La fuga di novembre

La casa-lavoro di Alba non è la prima da cui Del Grande è scappato. Il 30 ottobre del 2025 è infatti fuggito da un’altra struttura simile a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Era stato lui stesso, in una lettera invitata alla stampa, a spiegare che a suo parere la struttura assomigliava troppo a un centro per detenuti con patologie psichiatriche, piuttosto che a una casa-lavoro, e per questa ragione era evaso.

Le autorità lo avevano individuato il 12 novembre, nei pressi di Cadrezzate, il suo paese di origine.

Aveva evitato i controlli delle forze dell’ordine muovendosi nei boschi e, a volte, utilizzando un pedalò per spostarsi di notte sul lago di Monate, che bagna il comune in provincia di Varese.

Dopo la fuga la sua condizione detentiva era rimasta uguale a prima perché l’evasione da una casa-lavoro, per la legge, non è paragonabile a quella da un carcere.

La “strage dei fornai”

Elia Del Grande è stato condannato a 30 anni di carcere per la cosiddetta “strage dei fornai“.

Aveva ucciso a colpi di fucile il fratello maggiore, il padre e la madre, perché si opponevano alla sua relazione con una ragazza.

La strage avvenne nel 1998, quando Del Grande aveva 22 anni. In primo grado fu condannato all’ergastolo, ma in appello gli fu riconosciuta un’infermità parziale di mente e la pena scese quindi a 30 anni.