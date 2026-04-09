Elia Del Grande fermato dopo la fuga, rabbia della famiglia della 69enne aggredita: "Le ha sfondato il cranio"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Chiedono a gran voce giustizia i parenti della 69enne aggredita da Elia Del Grande, durante la fuga dell’autore della “strage dei fornai”. “Mi chiedo perché questo criminale ha avuto un permesso premio” è il commento del nipote dell’anziana, ferita dal detenuto evaso dalla casa-lavoro di Alba, nel Cuneese. Il 50enne è stato fermato dai carabinieri a bordo di un’auto, rubata proprio alla donna mentre puliva la tomba del marito.

L’arresto da Elia Del Grande

La 69enne ha raccontato ai militari dell’Ama di essere stata derubata al cimitero di Sesto Calende, in Brianza, a circa 40 minuti di macchina dal comune di Varano Borghi, in provincia di Varese, dove Elia Del Grande è stato arrestato dopo essere fuggito dalla struttura dove avrebbe dovuto passare gli ultimi sei mesi dei suoi oltre 26 anni di carcere.

Il cinquantenne, condannato all’ergastolo per avere ucciso nel 1998 padre, madre e fratello (con pena poi ridotta), non era rientrato nella casa-lavoro dove a Pasqua era impegnato come volontario nella mensa dei poveri.

ANSA

L’anziana ferita da Elia Del Grande

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, Del Grande potrebbe essere arrivato in treno a Sesto Calende, nel Varesotto, per poi raggiungere il cimitero della frazione di Lentate e decidere di rubare un’auto per continuare il suo tentativo di evasione.

Sentita dai carabinieri, l’anziana derubata ha dichiarato di essere stata aggredita e spintonata dal fuggitivo, sbattendo la testa nella caduta.

“Ho trovato mia mamma al cimitero in stato di choc – ha detto la figlia, la prima a soccorrere la donna – completamente ricoperta di sangue, non ricorda quello che successo. Io non l’avrei lasciato libero. C’è da rivedere qualcosa” Forse ti può interessare Elia Del Grande di nuovo in fuga, non è rientrato nella casa-lavoro di Alba dopo un permesso pasquale Elia Del Grande è fuggito nuovamente dalla casa-lavoro a cui era stato affidato: nel 1998 aveva ucciso padre, madre e fratello nella "strage dei fornai"

L’arresto

Del Grande è stato fermato dai carabinieri di Gallarate sulla provinciale 18 nel Varesotto, non lontano da Cadrezzate, dove il 7 gennaio di 28 anni fa massacrò la famiglia e dove è stato rintracciato nel primo tentativo di fuga da un’altra casa-lavoro a novembre 2025.

Durante il posto di controllo ha anche cercato di scappare dalla pattuglia, provocando contusioni a un militare dell’Arma.

Il 50enne assistito dall’avvocato Cristina Bono, oltre che delle accuse di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni dell’anziana aggredita al cimitero.

“Ha agito con una ferocia e una violenza inaudita, peraltro immotivata perché avrebbe potuto intimarle di consegnargli le chiavi dell’auto senza colpirla ripetutamente alla testa sfondandole il cranio” ha dichiarato ai microfoni del Tg5 Klaus Michaelson, nipote della 69enne.