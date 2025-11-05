Elia Del Grande in fuga dopo l'evasione da un casa-lavoro di Modena, sarebbe scappato con la compagna

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Elia Del Grande, dopo l’evasione a Modena dalla struttura casa-lavoro di Castelfranco Emilia, sarebbe in fuga insieme alla compagna. A ipotizzarlo sono gli inquirenti che stanno indagando sul caso. Il killer della strage di Cadrezzate, nota anche come “strage dei fornai”, ha fatto perdere le proprie tracce riuscendo a calarsi dal muro di cinta che circonda la struttura grazie a dei cavi elettrici.

Modena, Elia Del Grande e l’evasione: l’uomo sarebbe in fuga con la compagna

Gli investigatori avrebbero notato che i movimenti di Del Grande e della compagna combaciano. Del Grande, che il 7 gennaio 1998 ammazzò a colpi di fucile il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico, si trovava nella struttura di Castelfranco Emilia da settembre.

Era stato collocato nella casa-lavoro in quanto, dopo aver terminato di scontare la pena in carcere, era stato considerato “socialmente pericoloso“.

ANSA Elia Del Grande

Era previsto che nella struttura dovesse rimanere per sei mesi, cioè almeno fino alla primavera. Dopodiché, si sarebbe dovuto sottoporre a una nuova valutazione. E invece Del Grande ha tagliato la corda e ora è braccato.

Gli sviluppi delle ricerche

Chi lavora al caso crede che il killer della “strage dei fornai” si sarebbe nascosto con l’aiuto della compagna nei dintorni di Cadrezzate. L’abitazione in cui l’uomo sterminò la sua famiglia al momento sarebbe abitata da persone che saldano regolarmente l’affitto ogni mese.

Le autorità credono che Del Grande non sarebbe distante da quella casa. Si ipotizza che abbia con sé un cellulare. Sarebbe riuscito a ottenerlo facendolo entrare di nascosto nella casa-lavoro.

Il dispositivo elettronico sarebbe stato occultato in campagna, forse per tentare un depistaggio delle indagini. Durante la latitanza, l’uomo si sarebbe messo in contatto con alcuni conoscenti di Olbia. Tuttavia gli investigatori continuano a cercarlo nel Varesotto, convinti che si sia rintanato in quella zona.

La compagna lo aveva aiutato a organizzare un’evasione dal carcere di Pavia nel 2015, ma il piano non era andato a buon fine. Quello dei giorni scorsi ha invece avuto un esito differente.

“La strage dei fornai”, la cattura e la condanna

Del Grande aveva eliminato la sua famiglia nel 1998. Era infuriato in quanto il padre, la madre e il fratello non accettavano di buon grado la sua relazione con un’ex prostituta dominicana.

Subito dopo il crimine tentò di scappare a Lugano, ma venne arrestato al confine. Dopo aver ammesso di aver compiuto la carneficina, fu condannato a 30 anni, poi divenuti 25 per un vizio parziale di mente.