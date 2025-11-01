Elia Del Grande in fuga, era condannato a 30 anni di carcere per la "Strage del fornai" del 7 gennaio 1998

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elia Del Grande è in fuga. Il 49enne si è allontanato dalla Casa Lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. È condannato a trent’anni di carcere per la “Strage dei fornai”, compiuta il 7 gennaio 1998. Aveva 22 anni quando sterminò la famiglia con un fucile. L’uomo era destinato a misure di sicurezza perché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere altri sei mesi in una struttura, in attesa di una nuova valutazione.

Elia Del Grande in fuga

L’autore della strage di Cadrezzate è in fuga. Si tratta del 49enne Elia Del Grande, fuggito giovedì notte dalla Casa Lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

L’uomo è considerato pericoloso ed era infatti trattenuto nella struttura in attesa di una nuova valutazione. Avrebbe dovuto trascorrere ulteriori sei mesi in misura di sicurezza, dopo averne già scontati 25 su 30 in cella.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Elia Del Grande in fuga

Per la strage della sua famiglia, con l’accusa di triplice omicidio, era stato condannato prima all’ergastolo e poi a una pena ridotta in appello a trent’anni.

I precedenti tentativi di fuga

Non è la prima volta che Del Grande tenta la fuga. In passato, infatti, aveva già provato a evadere quando era detenuto nel carcere di Pavia. Nella pianificazione era coinvolta anche la compagna, che avrebbe chiamato un taxi per permettergli di allontanarsi.

Il tentativo venne scoperto e l’uomo fu condannato ad altri sei mesi. Fu in quell’occasione che emersero tracce che lo collegavano alla Sardegna dopo la fuga. Così, anche il 30 ottobre 2025, quando è scomparso verso le 20 di sera, sono iniziate immediatamente le ricerche nella zona, ma anche in Sardegna.

Rispetto al passato, non è chiaro se in questa occasione si sia mosso in autonomia o con l’aiuto di un complice. Nel caso di un sostegno esterno, potrebbe aver ripetuto lo schema del precedente tentativo di fuga, ma questa volta riuscendoci.

La strage dei fornai del 1998

Elia Del Grande è considerato pericoloso in diverse valutazioni, anche anni dopo la strage che lo ha portato alla condanna a 30 anni. Con la sua fuga torna all’attenzione il reato da lui commesso: il triplice omicidio della sua famiglia.

È stata ribattezzata “la strage dei fornai” per via della professione della famiglia. Accadde il 7 gennaio 1998, quando, con colpi di fucile, uccise prima il padre Enea, 57 anni, poi la madre Alida, 53, e infine il fratello Enrico, 27. Fu quest’ultimo che, ancora in vita, riuscì a chiamare le forze dell’ordine.

A scatenare la violenza sarebbe stata la tensione familiare per le decisioni che Elia stava prendendo nella propria vita. A raccontarlo è stato proprio il condannato di fronte ai giudici. Ha parlato di dipendenza da droga e di una relazione che non sarebbe stata ben vista dal padre.