Elia Del Grande scrive una mail per spiegare l'evasione e riapre il profilo Facebook: il dettaglio delle foto

Il killer della “strage dei fornai”, Elia Del Grande ha spiegato in una mail i motivi dell’allontanamento dalla casa lavoro, definendo le strutture inadeguate al reinserimento. Ha poi riaperto il profilo Facebook, pubblicando un post critico con immagini a supporto delle sue parole. Intanto proseguono le ricerche nel Varesotto.

Elia Del Grande: la mail e il profilo Facebook

Elia Del Grande, il responsabile della “strage dei fornai”, ha inviato una lunga mail in cui spiega i motivi dell’allontanamento dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, mentre proseguono le ricerche delle Forze dell’Ordine sia nel Varesotto che in Sardegna.

Nello stesso arco di ore è ricomparso con un profilo Facebook, dove ha pubblicato un post critico sul funzionamento delle misure di sicurezza, con l’immagine dell’articolo del Codice Penale che definisce la misura come “non detentiva” e finalizzata alla rieducazione tramite lavoro

ANSA Elia Del Grande in una foto risalente al 1998

Nella lettera Del Grande sostiene di aver lasciato la struttura per “inadeguatezza” del sistema delle case lavoro, che a suo dire non favorirebbero il reinserimento. Ricorda di aver scontato oltre 25 anni di pena e contesta la successiva applicazione della misura di sicurezza, ribadendo di essersi “allontanato” e non di essere “evaso”.

L’inadeguatezza del percorso di reinserimento

Nella mail Del Grande descrive la casa lavoro come realtà assimilabile al carcere per regole, orari e controlli. Sostiene l’assenza di opportunità lavorative reali e segnala proroghe prolungate per chi non ha dimora.

Aggiunge di aver perso un’occupazione ottenuta dopo la scarcerazione e di aver interrotto un percorso di reinserimento, ritenendo sproporzionata la decisione della magistratura di sorveglianza.

“Le persone così dichiarate internate, hanno solo opportunità di essere ammassate in cella […] con lo stesso regime del carcere ordinario, con la differenza che non si è né detenuti né liberi – ha spiegato Del Grande nel suo post – quindi suscettibili alle decisioni dei magistrati di sorveglianza che, spesso e volentieri, optano ad una proroga della misura stessa, senza badare quanto prima è stato fatto nel percorso”.

Il contenuto della mail

Dalle parole di Elia Del Grande viene fuori un contesto nel quale le strutture funzionerebbero come istituti detentivi e che le proroghe verrebbero concesse con facilità.

“Avevo ripreso in mano la mia vita, ottenendo con sacrificio un ottimo lavoro […] mi riferisco alla magistratura di sorveglianza – scrive Del Grande – avevo ritrovato una compagna, un equilibrio […] tutto questo svanito nel nulla per la decisione di un magistrato di sorveglianza, che mi ha nuovamente rinchiuso”.

Il post di Elia Del Grande su Facebook

Parole che insistono sulla dimensione “terapeutica” più che lavorativa e sulla sensazione di errore di collocazione: “Io sono stato condannato ad anni 30 di reclusione, effettivamente ne ho scontati 26 e 4 mesi e non sono stato condannato a galera in più, e invece grazie a questo articolo di legge risalente a Mussolini ancora in essere dal nostro codice penale mi sono ritrovato nuovamente peggio di un detenuto. Mi sono visto crollare il mondo addosso, ho visto perdere tutto ho visto non considerato il mio impegno lavorativo”.