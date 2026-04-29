Elia Marangon, intervista all’Ettore del Paradiso delle Signore: “Ho trovato una libertà che non conoscevo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono incontri che non iniziano davvero nel momento in cui si stringe una mano o si accende un registratore. Cominciano prima, in una zona più silenziosa e meno visibile, dove si sedimentano le domande. In questo caso, la domanda ha il volto di un personaggio: Ettore Marchesi, uno dei ‘cattivi’ di Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Ma, appena la si guarda meglio, cambia direzione. Non riguarda più soltanto ciò che si vede in scena, ma ciò che resta quando la scena finisce. Non riguarda più il personaggio, ma chi lo ha abitato. E allora la vera domanda diventa un’altra: cosa succede quando un ruolo smette di essere solo lavoro e diventa esperienza? Quando non si limita a essere interpretato, ma attraversa, modifica, lascia un segno che non si cancella facilmente? Nel racconto di Elia Marangon in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Ettore Marchesi non è semplicemente una tappa professionale. È un punto di confine. Un prima e un dopo che non ha bisogno di essere enfatizzato, perché si percepisce in modo netto, quasi fisico. Nove mesi di lavoro che assumono il peso di un tempo più lungo, come accade quando si vive qualcosa che non resta in superficie. Un percorso condiviso, fatto di resistenze e aperture, di difficoltà e di scoperte, in cui il personaggio smette gradualmente di essere “altro” e diventa uno spazio di confronto. C’è qualcosa di raro in questo tipo di relazione tra attore e ruolo. Non è fusione, non è perdita di sé. È, piuttosto, una forma di ascolto profondo. Una disponibilità a sospendere il giudizio, a entrare nelle pieghe anche più scomode di una figura complessa, senza cercare scorciatoie. In questo senso, Ettore non è stato soltanto un personaggio da costruire, ma un luogo da attraversare. E attraversarlo ha significato, inevitabilmente, attraversare anche se stessi. È qui che il discorso con Elia Marangon si fa più intimo. Perché, a ben vedere, questa storia non parla solo di un ruolo importante o di un passaggio decisivo nella carriera di un giovane attore. Parla di crescita. Di quella crescita che non avviene per accumulo, ma per trasformazione. Che non si misura nei risultati, ma nella qualità dello sguardo che si sviluppa lungo il percorso. Elia Marangon racconta questo passaggio con una lucidità che colpisce proprio perché non cerca effetti. Parla di responsabilità, ma anche di libertà. Di disciplina, ma anche di ascolto. Di un mestiere che, per sua natura, espone al giudizio e all’incertezza, ma che allo stesso tempo offre uno spazio raro: quello in cui è possibile essere, senza dover spiegare. Senza dover giustificare ciò che si prova. Forse è da qui che bisogna partire. Da quella sensazione iniziale, quasi istintiva, che lui stesso riconosce come origine del suo percorso: la libertà. Una libertà semplice, ma radicale. Essere in scena e sentire che il tempo si sospende. Che qualcosa si allinea. Che si è esattamente dove si dovrebbe essere. Tutto il resto viene dopo. Arrivano lo studio, la tecnica, la fatica, le attese, i momenti vuoti che poi tanto vuoti non sono. Arriva il confronto con il pubblico, con le sue reazioni, a volte dure, a volte entusiastiche. Arriva la necessità di imparare a lasciare andare, a separarsi da ciò che si è costruito con cura. Arriva, soprattutto, la consapevolezza che questo mestiere non offre garanzie, ma chiede presenza. Ed è proprio questa presenza che sembra guidare oggi lo sguardo di Elia Marangon. Non un’ansia di arrivare, non una corsa verso qualcosa di definito, ma un’attenzione al processo. Al tempo necessario per capire, per assimilare, per cambiare. Anche fermandosi, quando serve. In fondo, è questo che rende interessante il punto in cui si trova adesso. Non è un momento di passaggio nel senso più superficiale del termine, ma uno spazio aperto. Una pausa che non è vuoto, ma possibilità. Un luogo ancora da riempire, come quella stanza bianca che descrive: essenziale, quasi spoglia, e proprio per questo pronta ad accogliere. Forse è qui che si inserisce questa conversazione. Non come un bilancio definitivo, né come un racconto celebrativo, ma come un tentativo di stare dentro a questo passaggio. Di osservare cosa resta, cosa cambia, cosa si porta avanti. E, soprattutto, di capire chi è oggi Elia Marangon, dopo Ettore Marchesi. O forse, più semplicemente, chi sta diventando.

Ettore Marchesi è il personaggio che interpreta nella serie Il paradiso delle Signore. Conosciamo il suo ruolo nella sceneggiatura, nella regia e nella produzione. Ma chi è stato, o chi è ancora oggi, Ettore per Elia Marangon?

“Per me è stato fondamentale, senza dubbio. Avverto con grande chiarezza un prima e un dopo Ettore Marchesi nella mia vita, sia professionale sia personale. Innanzitutto, perché si trattava di un ruolo di grande rilievo, da protagonista, con una responsabilità che ho percepito fin dall’inizio. Allo stesso tempo, però, già alla prima lettura il personaggio mi ha conquistato: l’ho trovato straordinario e profondamente stimolante. È stato un percorso lungo, durato nove mesi, durante i quali si è instaurato un legame molto intenso. Lo definirei un vero e proprio viaggio condiviso. Mi ha dato moltissimo, dall’inizio alla fine: un’esperienza fatta di difficoltà affrontate insieme, ma anche di momenti di grande soddisfazione. La sensazione è stata quella di procedere fianco a fianco, accompagnandoci reciprocamente lungo tutto il lavoro. Rispetto alle esperienze precedenti, si è trattato di qualcosa di completamente diverso. Ricordo che nelle prime interviste parlavo quasi di un ‘paradiso’ rispetto al passato, proprio perché rappresentava un salto significativo. Soprattutto, è stata un’occasione di crescita non solo come attore, ma anche come persona. A distanza di questi nove mesi, quella sensazione è ancora molto viva: continuo a percepire un prima e un dopo. Per questo lo considero un passaggio decisivo”.

Partiamo allora dal prima. È cresciuto in Veneto, ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Come entra la recitazione nella sua vita? E, soprattutto, si è trattato di un amore a prima vista o di una scoperta più graduale?

“Direi che è stato amore a prima vista, soprattutto per le sensazioni che provavo recitando. La più forte era quella di libertà: libertà dai giudizi, libertà di essere semplicemente me stesso. È una percezione che ho avvertito quasi subito, già dal primo provino. Ricordo bene quel momento: uscito da quell’esperienza, ho capito che era proprio lì che volevo stare. Avevo diciannove anni, avevo appena concluso gli studi superiori in ragioneria e sostenuto l’esame di Stato. Parlando con un amico, è nata l’idea di tentare. Mi sono detto: ‘Perché no?’. Dopo pochi giorni ho sostenuto un provino per un’accademia: quello è stato il primo vero approccio. In seguito, ho frequentato anche la Sergio Martinelli per un anno, dove ho incontrato quello che sarebbe diventato il mio insegnante, Saverio Deodato. Il primo impatto, però, resta indelebile. In quel momento era come se il tempo si fosse fermato. E quando accade, quando si ha la netta percezione che tutto si sospenda, si capisce di aver trovato il proprio posto”.

Ha parlato di libertà dai pregiudizi. A cosa si riferisce esattamente?

“Mi riferisco alla possibilità di essere se stessi senza dover fornire spiegazioni, di esprimere liberamente pensieri ed emozioni. Parlo soprattutto della fase iniziale, ancora prima di entrare nel lavoro sul personaggio. È una sensazione semplice ma molto intensa: la possibilità di raccontarsi. Sono cresciuto in Veneto, dove esiste una certa mentalità, talvolta piuttosto rigida, sia sul piano educativo sia su quello culturale. Quando ho incontrato la recitazione, quella rigidità ha iniziato gradualmente a dissolversi. Ho acquisito maggiore fiducia in me stesso e una consapevolezza più profonda. Soprattutto, ho smesso di avvertire la necessità di giustificare ciò che provavo. Nel momento in cui si recita, non è necessario spiegare come ci si sente: si vive semplicemente quell’esperienza. L’analisi può venire dopo, se serve. Ma in scena si è immersi in ciò che accade, senza filtri”.

Quindi, non sente il bisogno di ricorrere a sottotesti personali mentre recita?

“I sottotesti fanno parte del lavoro, naturalmente, ma sul piano personale, in quel momento, si vive e basta. È un’emotività che si libera e trova spazio per esprimersi. È stata proprio questa sensazione a spingermi a intraprendere questa strada”.

US: Francesca Alfano

Proviene anche da un percorso sportivo significativo, in particolare nel nuoto. Che cosa le ha lasciato quell’esperienza? E riconosce dei parallelismi con la recitazione?

“Sicuramente mi ha trasmesso disciplina. Senza impegno è difficile progredire e ottenere risultati, sia nello sport sia nella recitazione. Mi ha lasciato anche un certo rigore, che considero positivo, perché è fondamentale per crescere e migliorarsi. C’è poi un altro aspetto per me rilevante: anche se il nuoto è considerato uno sport individuale, non lo è del tutto. Attorno a ogni atleta c’è sempre una squadra. Ritrovo questa dimensione anche nel lavoro dell’attore. Dall’esterno può sembrare un’attività individuale, ma in realtà si lavora costantemente con gli altri: con i partner di scena, con i registi, con l’intera troupe. Per questo vedo un chiaro parallelismo: non si è mai davvero soli”.

Lo sport l’ha aiutata a sviluppare una maggiore consapevolezza del corpo in scena?

“Il nuoto sicuramente sì. Gli altri sport li ho praticati in modo più marginale, mentre il nuoto ha rappresentato un percorso più continuativo. Mi ha dato una buona consapevolezza corporea, anche se è un aspetto che evolve nel tempo: crescendo cambiano il corpo e la percezione di sé. C’è poi un elemento importante: quando si recita, se si avverte che il corpo ‘si perde’, è un segnale preciso. Significa che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Il corpo, in questo senso, non mente mai. Se c’è un’incoerenza, emerge con chiarezza”.

Il corpo non mente, come si dice. Un po’ come la mente, anche se qualcuno sostiene il contrario…

“La mente segue molte direzioni. Il corpo pure, ma in modo diverso… è una dimensione più immediata”.

Quella dell’attore è una professione particolare. Non è un lavoro tradizionale: non offre certezze né continuità. Come si è rapportato con aspetti come precarietà, attesa e momenti di inattività? Li vive con serenità o rappresentano ancora una difficoltà?

“Credo che, prima di tutto, non ci si debba lasciare intimidire da queste condizioni: è necessario accettarle. Paradossalmente, i periodi in cui non si lavora sono tra i più importanti, proprio perché consentono di fermarsi. E fermarsi è fondamentale: permette di riflettere, di elaborare ciò che si è fatto, di rileggerlo con maggiore lucidità. Offrono anche l’opportunità di continuare a formarsi, di lavorare su aspetti ancora da approfondire o da consolidare. Non si tratta tanto di colmare lacune, quanto di acquisire maggiore consapevolezza: comprendere in quali ambiti si può crescere e migliorare. Sono quindi momenti preziosi, anche se, in apparenza, possono sembrare vuoti”.

Ha appena concluso il lavoro a Il Paradiso delle Signore. Questo significa però che la incontro in un momento particolare, una pausa in cui ci si può anche chiedere: “E adesso?”.

“In realtà, quest’ultimo mese e mezzo è stato molto importante: mi sono fermato e ho avuto il tempo di riflettere su quanto è accaduto, di assimilarlo. È un passaggio fondamentale. Si impara a osservare il proprio lavoro con maggiore lucidità, a riconoscerlo in profondità, non solo in superficie. Allo stesso tempo, è un periodo in cui si può continuare ad arricchirsi: formarsi, coltivare interessi personali. In queste settimane ho visto molte serie, letto diversi libri, guardato film. Ho cercato di nutrire il più possibile il mio immaginario. Tutte queste esperienze, in qualche modo, restano e diventano parte del proprio bagaglio professionale”.

È sereno in questo momento? Glielo chiedo perché, quando si conclude un ciclo legato a un progetto importante, non si tratta solo di una pausa lavorativa, ma anche di una separazione.

“Sì, lo sono. Il nostro lavoro implica anche questo: sapersi distaccare dai personaggi interpretati. La separazione è necessaria. Occorre imparare a lasciarli andare. Ma farlo con consapevolezza, mantenendo uno sguardo su ciò che è stato: non dimenticando, bensì riconoscendo il valore dell’esperienza vissuta. Ettore era un personaggio molto particolare. È stato anche molto contestato dal pubblico, per via di scelte narrative discutibili. All’inizio poteva apparire come una figura negativa, e in parte lo era. Con il finale di stagione, però, il suo percorso si chiuderà in modo coerente. Per quanto mi riguarda, è stato un anno intenso e determinante. Ed è questo l’aspetto che conta di più”.

Ha accennato al fatto che il suo personaggio sia stato anche molto odiato. Che rapporto ha con il giudizio del pubblico, soprattutto quando è così netto?

“Fa parte del lavoro, senza dubbio. In un certo senso è anche un segnale positivo: significa che il personaggio ha colpito, che ha suscitato una reazione. Quando una figura genera risposte, anche intense, vuol dire che è arrivata, che non è passata inosservata. Naturalmente è importante distinguere sempre tra personaggio e interprete. Tuttavia, il fatto che il pubblico reagisca, nel bene o nel male, è un elemento essenziale di questo mestiere”.

Guardando a quest’ultimo anno, che cosa porta con sé?

“Porto con me molto. Sicuramente una crescita significativa, sia sul piano professionale sia su quello umano. Porto l’esperienza maturata giorno dopo giorno, il lavoro svolto sul campo, tutto ciò che ho appreso. E anche una maggiore consapevolezza: di me, del mio mestiere, di ciò che posso offrire e degli aspetti su cui devo ancora migliorare”.

Ora che questo capitolo si è concluso, come guarda al futuro?

“In questo momento cerco di restare nel presente. Come dicevo, vivo questa fase come un’occasione utile: per fermarmi, riflettere e continuare a formarmi. Naturalmente lo sguardo è rivolto anche avanti, ma senza inquietudine. Cerco di costruire passo dopo passo, senza forzature. Ciò che verrà, verrà. L’importante è farsi trovare pronti”.

Ettore è percepito come un personaggio negativo. Nel costruirlo, ha mai sentito il bisogno di giudicarlo oppure ne ha sempre compreso le motivazioni?

“Non l’ho mai giudicato. Non ho mai assunto uno sguardo giudicante nei suoi confronti. Anzi, proprio questo aspetto lo rendeva affascinante: immergermi completamente in una figura così complessa. Ci sono stati momenti in cui ho avvertito anche l’impulso di difenderlo, e infatti l’ho sempre fatto. Capitava spesso di leggere commenti del pubblico del tipo: ‘Bravo a interpretare un personaggio antipatico’. Ma non si trattava di voler risultare sgradevole. Non ho mai avuto difficoltà ad accettare le sue scelte, perché, in fondo, nascevano da una sofferenza. Quando si interpreta un personaggio, è necessario assecondarlo, entrarci a fondo. Ed è anche questo il lato più interessante del lavoro: mettersi nei suoi panni e, in un certo senso, sospendere se stessi. Non si tratta di spiegare o giustificare, ma di vivere pienamente quella realtà”.

Mi sembra di capire che legga i commenti. Che valore attribuisce a quei giudizi? Come vive quelli positivi e quelli negativi?

“Sì, li leggo. E ammetto che le critiche non sono mancate. Tuttavia, anche quelle si sono rivelate utili, mi hanno aiutato a crescere. Chi fa questo mestiere è inevitabilmente esposto al giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così. In un prodotto come una soap, con molte puntate, è naturale che il pubblico si esprima con continuità. Nel mio caso, anche i commenti più duri si sono trasformati in uno stimolo. Li considero un valore aggiunto, un passo ulteriore nel mio percorso di crescita, sia come attore sia come persona. E poi, in alcuni casi, mi hanno anche divertito. Fanno parte del percorso: tutto contribuisce”.

Lei è un giovane attore: che significato attribuisce all’ambizione?

“A mio avviso, l’ambizione non va interpretata in senso negativo. È una spinta, una tensione verso un obiettivo. È naturale che un attore abbia dei punti di riferimento, delle figure a cui ispirarsi. Penso, ad esempio, a Fausto Russo Alesi: per me è straordinario. Quando rifletto sull’ambizione, immagino anche di raggiungere un livello simile. Confrontarsi con artisti di questo calibro accresce la passione: non riguarda solo ciò che si prova recitando, ma anche ciò che si sperimenta osservando il lavoro altrui. L’ho visto a teatro e in momenti come quelli si coglie davvero la tecnica, l’intensità, la qualità dell’interpretazione. Lo stesso vale per attori come Pierfrancesco Favino o Lino Musella. Quando si assiste a una loro interpretazione, si ha quasi la sensazione di essere a teatro anche davanti a uno schermo. Sono interpreti di altissimo livello. Ed è proprio in queste occasioni che si chiarisce l’obiettivo: apprendere, crescere, avvicinarsi a quella qualità. Per questo, per me, l’ambizione significa anche avere modelli solidi e lavorare per avvicinarsi, passo dopo passo, a quel livello”.

E il successo? Che cos’è per lei?

“Il successo è un concetto complesso, a mio avviso anche ambivalente. Può coincidere, in modo semplice, con il fatto di essere riconosciuti per strada, oppure con il sentirsi apprezzati per il proprio lavoro. Oggi, però, non saprei darne una definizione univoca. Esistono forme di riconoscimento più contenute: le persone del proprio paese che si fermano a parlare, qualcuno che ha visto un tuo progetto. Per come lo intendo, il successo non dovrebbe essere qualcosa di immediato né troppo vicino. Anzi, se devo essere sincero, spero che resti il più lontano possibile. Il valore, per me, risiede nel percorso: non tanto nel risultato finale, quanto in tutto ciò che lo precede. È come quando si ottiene un ruolo: la soddisfazione è forte, ma ciò che rimane davvero è il cammino che ha portato fin lì. Lo stesso vale per un personaggio: l’emozione più autentica nasce da tutto ciò che si vive durante il lavoro. Mi auguro di poter continuare a esercitare questo mestiere dando il massimo. E, allo stesso tempo, che il successo rimanga sullo sfondo, perché la vera gioia sta nel fare questo lavoro”.

Come sta proseguendo il suo percorso di formazione in questo periodo?

“Mi trovo in una fase di pausa e, come è ovvio, sto cercando di capire quale direzione sia più adatta a me. Ho studiato a lungo con un’insegnante con cui ho costruito anche un rapporto molto solido. Dopo un’esperienza così impegnativa come quella con il personaggio di Ettore, ho sentito l’esigenza di fermarmi, anche solo per un breve periodo. Ho da pochissimo compiuto ventotto anni e proprio ora avverto una spinta, come un movimento verso un cambiamento. Vedrò dove mi porterà. Per me, è importante essere qui e ora, vivere pienamente il presente”.

Ha mai avuto paura del futuro?

“Sì, è successo. Soprattutto in passato. Dopo la prima stagione di Storia di una famiglia per bene, nel 2021, ho attraversato un periodo difficile, anche con attacchi di panico. Non riuscivo a comprenderne l’origine, erano reazioni inconsce. Non capivo da dove derivassero. Oggi, però, non mi spaventa allo stesso modo. Credo faccia parte di un percorso di crescita. È un passaggio con cui, prima o poi, molti attori si confrontano. Non va temuto, ma compreso: è importante individuarne le cause”.

Oggi, allora, che cosa la spaventa davvero?

“Mi preoccupa non riuscire a vivere pienamente il tempo con le persone a cui tengo. Penso, ad esempio, ai miei genitori. Vivo a Roma da otto anni e inevitabilmente li vedo poco: una volta al mese, talvolta anche meno. Allora nasce una domanda: quanto tempo non ho perso, ma non ho condiviso con loro? È questo che mi inquieta: non riuscire a godere fino in fondo di quei momenti. Direi che la mia paura più grande è proprio questa: non vivere abbastanza il tempo con le persone che amo”.

I suoi genitori come hanno accolto la sua scelta di dedicarsi alla recitazione?

“Mi hanno sempre sostenuto. All’inizio mio padre era forse più preoccupato, nutriva qualche dubbio rispetto a questa scelta. Poi, vedendo i primi risultati e i primi ruoli ottenuti, si è rasserenato. Ha compreso che poteva trattarsi di un percorso concreto. In generale mi hanno sempre visto determinato, e credo che questo li abbia aiutati a vivere la situazione con maggiore serenità. Il loro sostegno è stato costante. Anche attraverso parole semplici o piccoli gesti, mi hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza. Soprattutto, mi hanno fatto sentire a casa anche a distanza, ed è un aspetto fondamentale. Tra l’altro, li ho visti di recente: sono venuti a Roma per il mio compleanno”.

Ha mai temuto di deludere le loro aspettative?

“Sì. Più in generale, però, il concetto stesso di aspettativa può rivelarsi insidioso: è qualcosa con cui bisogna confrontarsi. Prima di un provino, ad esempio, mi capitava di pensare di non volerli deludere. Anche se razionalmente sai che lo fai per te stesso, una parte di te sente di farlo anche per loro. Col tempo, però, ho capito che l’eventuale delusione più significativa non riguarderebbe loro, ma me stesso. Mi peserebbe l’incapacità di progredire, il rimanere fermo. Non riuscire a riconoscere un’evoluzione, una crescita. Questo sì, sarebbe difficile da accettare. Ma non credo che accadrà”.

Esiste un piano B?

“No, non esiste un piano B. Se emergerà un’alternativa, si presenterà naturalmente, lungo il percorso. Sono profondamente legato al cinema e a questo mestiere. Mi ci dedico completamente, come ho sempre fatto. Per questo motivo, non ho previsto una via altra”.

Oggi, da attore, che cosa desidera davvero?

“Ho tre obiettivi. Il primo: fare teatro con grandi interpreti, come quelli che ho citato prima. Il secondo: lavorare in un film destinato al cinema, magari anche all’estero. Ma soprattutto in un contesto cinematografico forte, capace di esprimere una visione, di rappresentare qualcosa in modo anche innovativo. Il terzo: prendere parte a una serie come Portobello, lavorando con Marco Bellocchio. Qualche anno fa ero arrivato alle fasi finali per il film Rapito e ho avuto modo di incontrarlo. Ciò che mi ha colpito è stata la sua semplicità. Lo ricordo fuori dal provino: sembrava una figura imponente; poi, nel confronto diretto, si è rivelato estremamente semplice nel modo di parlare e di porsi. È un’impressione che mi è rimasta”.

E, a livello personale, che cosa desidera?

“Sentirmi realizzato. E, perché no, diventare padre un giorno”.

Avverte già questo desiderio?

“Non nel presente. È un’idea ancora lontana. È qualcosa che percepisco, ma che colloco nel futuro, tra diversi anni. C’è ancora molto tempo, e possono accadere molte cose”.

Che valore aggiungerebbe un figlio alla sua vita?

“L’amore. Il legame tra padre e figlio. Lo immagino anche in gesti semplici: giocare insieme, stare al parco, magari tirare due calci a un pallone. Sono immagini che mi emozionano. Poi sarà libero di scegliere il proprio percorso: sport, teatro, qualsiasi direzione vorrà intraprendere. Non so nemmeno se lo immaginerei attore, né se lo augurerei. È una domanda a cui non saprei rispondere”.

Lei che bambino è stato?

“Ero molto vivace, giocoso, pieno di energia. Allo stesso tempo, però, ero molto legato ai miei genitori. Ricordo che all’asilo, mentre gli altri bambini giocavano, a volte restavo seduto in disparte. Quando mia madre si allontanava, piangevo: avrò avuto quattro o cinque anni. Ho iniziato presto a praticare nuoto. Ricordo anche che già da piccolo mi piaceva esibirmi. Una volta, alle elementari, la mia insegnante di italiano propose un’improvvisazione e poi disse a mia madre che avrei dovuto fare teatro, perché dimostravo una certa predisposizione. Avevo comunque un carattere deciso”.

Creava qualche difficoltà in casa?

“Mi piaceva attirare l’attenzione. Però, quando la ottenevo, non la accoglievo fino in fondo. C’era una sorta di contraddizione: cercavo lo sguardo degli altri, ma poi faticavo a sostenerlo”.

Questo aspetto sembra essere rimasto: desidera essere visto, ma mantiene una certa riservatezza.

“Sì, è vero: è una caratteristica che mi accompagna ancora. Non mi piace nemmeno un’esposizione eccessiva o sopra le righe. Quindi sì, quella componente c’è, ma sempre con una certa misura”.

Se la stanza in cui vive potesse raccontare qualcosa di lei, che cosa direbbe?

“Penso alla stanza in cui vivo ora, qui a Roma. È completamente bianca. Ci sono il letto e il comodino, ma non ci sono quadri né fotografie. È come se fosse pronta per essere costruita, per essere riempita. Una sorta di tabula rasa. A casa dei miei genitori, invece, mia madre ha riempito gli spazi con molte fotografie che mi ritraggono. Qui è diverso: questa stanza è una superficie vuota, pronta ad accogliere nuove esperienze”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che ha avuto verso se stesso?

“Recentemente ho visto una scena de I Cesaroni. Non li seguivo da bambino, ma quella scena, molto intensa, mi ha colpito profondamente. Ho messo in pausa e mi sono ritrovato a piangere, da solo. Mi ha riportato a un’amicizia, a un luogo che frequentavo con una persona che oggi non vive più a Roma. Mi ha fatto riflettere sulla semplicità dei rapporti, che a volte si tende a dare per scontata o a trascurare. Quindi sì, il gesto è stato concedermi quell’emozione. Permettermi di piangere”.

Tende a trattenere le emozioni?

“Sì, sono stato educato a farlo. Poi, però, riesco anche a lasciarmi andare. E quando accade, è liberatorio. Anche il pianto, anche in solitudine, ha un valore: non dovrebbe mai essere motivo di vergogna”.