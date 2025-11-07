Elia Viviani esulta mimando la X e Vannacci cita la Decima Mas, attacco all'eurodeputato e possibile causa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La gaffe di Roberto Vannacci sulla “X” di Elia Viviani potrebbe finire in tribunale. La leggenda italiana del ciclismo non sembra avere intenzione di lasciar correre in merito all’accostamento alla Decima Mas dell’esultanza nella sua ultima gara, da parte dell’eurodeputato della Lega. L’ex generale ha infatti condiviso per fini di propaganda politica il gesto del velocista, che ha incrociato le braccia per simboleggiare la fine della sua trionfale carriera. Un’allusione che starebbe spingendo l’atleta a valutare le vie legali.

L’esultanza di Elia Viviani

Viviani ha incrociato le braccia a forma di “X” per indicare di aver chiuso il cerchio di 16 anni di successi, esultando alla medaglia d’oro conquistata nell’ultima gara di inseguimento lo scorso 27 ottobre, ai mondiali di ciclismo su pista in Cile.

“È il finale di carriera che avevo sempre sognato“, aveva detto il 36enne veronese, circondato dalla squadra azzurra che indossava una maglietta con la scritta ‘The Last Dance’.

La gaffe di Vannacci

Un gesto però travisato sui social dal vicesegretario ed eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, che non ha perso l’occasione di rilanciare l’immagine del ciclista azzurro in un suo post, per fare riferimento ancora una volta alla Decima Mas.

“Un’altra decima per l’Italia!” ha scritto l’ex generale, alludendo al corpo militare fascista che ha operato sotto la Repubblica sociale italiana.

L’accostamento fuori luogo e infondato tra Viviani e la X Mas ha scatenato una valanga di critiche che ha travolto Vannacci sui social.

La risposta di Elia Viviani

All’ex generale ha risposto il diretto interessato di ritorno dal mondiale, tornando sulla vicenda in un’intervista a BiciSport e annunciando possibili iniziative per tutelare la sua immagine:

“Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa benissimo il significato di quel gesto, e non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo. Per quanto riguarda quel tweet valuterò se devo muovermi nei prossimi giorni, visto che sono appena rientrato dalle vacanze” ha dichiarato Viviani.