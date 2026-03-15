Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. I due velivoli della marina militare statunitense hanno sorvolato il Parco delle Madonie e si sono posati sul terreno a Piano Catarineci in zona A, area con il livello massimo di tutela ambientale. L’operazione è stata resa pubblica con diverse fotografie sui profili social della stessa US Navy, suscitando però forti perplessità sull’autorizzazione.

L’atterraggio degli elicotteri Usa

L’atterraggio dei due elicotteri è stato immortalato dalla marina militare americana con tanto di foto pubblicate sui profili social dell’US Navy.

Il servizio fotografico ritrae i due velivoli sullo sfondo mozzafiato del Parco delle Madonie, con la didascalia “Sea Hawks sulla Sicilia”.

“Gli elicotteri MH-60S Sea Hawk assegnati alla Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 28 conducono un volo di addestramento sul monte Etna – si legge nel post – vicino alla stazione aerea navale Sigonella, Sicilia. HSC-28 è attualmente dispiegato nell’area operativa della 6a flotta degli Stati Uniti, supportando l’efficacia dei combattimenti bellici, la letalità e la prontezza delle Forze navali americane Europa-Africa, mentre difende gli interessi degli Stati Uniti, degli Alleati e dei partner nella regione”.

L’area protetta del Parco delle Madonie

Come riportato da Repubblica, le immagini hanno fatto scattare la reazione dei sindaci del Madonie Unesco Global Geopark e del presidente dell’Ente Parco.

Gli amministratori dei comuni delle Madonie, infatti, sono caduti dalla sedia riconoscendo Piano Cataraneci, la zona A dove sarebbero atterrati i due velivoli: si tratta di un’aerea in cui vige il massimo livello di tutela ambientale previsto dal Parco, dove le attività umane dovrebbero essere ridotte e autorizzate con comunicazioni preventive agli enti competenti.

I chiarimenti sull’autorizzazione

Permessi su cui i sindaci hanno domandato chiarimenti al prefetto di Palermo e al governatore siciliano Renato Schifani.

In particolare, il primo cittadino di Petralia Sottana, Pietro Polito, ha chiesto in una lettera se la Regione fosse stata avvisata dell’addestramento, oltre a riscontri sul piano di volo e la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per le esercitazioni militari con elicotteri della base di Sigonella sul Piano Catarineci.

Sulla vicenda la deputata dell’Ars e vice segretaria regionale del Pd, Valentina Chinnici, ha annunciato un’interrogazione urgente al presidente della Regione, spiegando come non si tratti soltanto di “una questione ambientale: è l’ennesimo atto che rischia di trascinare la nostra Isola e l’Italia in uno scenario di tensione bellica senza che vi sia stata alcuna informazione o dibattito democratico”.

“Il primo allarme è di natura politica e istituzionale – ha dichiarato la deputata -. Ci troviamo di fronte a un’esercitazione militare straniera condotta in piena autonomia, in un’area strategica della Sicilia. In uno scenario internazionale incandescente, dove il presidente Mattarella ha messo in guardia dai rischi delle azioni unilaterali che minano l’ordine internazionale, non possiamo assistere inerti a voli e atterraggi di mezzi bellici americani senza che il governo regionale e nazionale dicano una parola”.