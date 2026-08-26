Elicottero caduto ad Antrona Schieranco vicino alla diga di Campiccioli, morte le due persone a bordo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due morti in un incidente aereo a ridosso della diga di Campiccioli, nella provincia Verbano-Cusio-Ossola. Un piccolo elicottero ultraleggero è precipitato ai piedi della barriera del lago artificiale nel comune di Antrona Schieranco, a quota 1400 metri di quota. Le due persone a bordo, un uomo e una donna di 62 e 63 anni, sono decedute nell’impatto con il suolo.

L’autogiro caduto vicino la diga di Campiccioli

L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 agosto nel territorio del comune di Antrona Schieranco, nell’alta Valle Antrona in Piemonte, al confine con la Svizzera.

A precipitare, sul prato di fronte alla diga di Campiccioli, un autogiro, chiamato anche giroplano, un velivolo biposto simile a un piccolo elicottero ma con rotore superiore non collegato al motore: l’elica ruota grazie alla forza del vento procedendo in avanti e girando con un moto di “autorotazione”.

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L’incidente vicino la diga di Campiccioli

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, il velivolo sarebbe caduto dopo aver colpito i cavi della funivia di servizio dell’Enel, volando sopra il bacino artificiale in direzione della valle.

Il giroplano avrebbe preso fuoco andando a schiantarsi ai piedi della diga. Il sindaco del comune di Antrona Schieranco, Franco Borsotti, ha testimoniato di aver sentito un boato e di aver visto cadere dal balcone “una palla di fuoco“.

Nell’impatto, l’uomo e la donna a bordo che si trovavano a bordo non hanno avuto scampo.

Le vittime

Come riportato da La Stampa, le vittime si chiamavano Alessandro Angelo Muscinelli, ingegnere lombardo di 62 anni residente a Premeno, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e Antonella Pagliarani, 63 anni, compagna del fratello e residente nel Milanese.

Il fratello del pilota li attendeva nella zona della lago dopo che l’autogiro biposto era decollato dall’aviosuperficie di Megolo, a Pieve Vergonte.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con personale da terra, insieme agli operatori sanitari del 118 e all’intervento di due elicotteri, uno del 118 e il Drago del reparto volo di Malpensa per supportare le operazioni di spegnimento delle fiamme.