Elicottero caduto in Bosnia, Crosetto rassicura sulle condizioni dei feriti: "Se la caveranno, è un miracolo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Di ritorno dalla Bosnia, Guido Crosetto parla in tv dell’elicottero Chinook caduto vicino a Brčko, che ha provocato quattro vittime. Degli undici feriti, invece, nessuno è in pericolo di vita, come conferma il ministro. Crosetto risponde al M5S sulla manutenzione dei mezzi e annuncia il nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina entro fine anno.

L’elicottero caduto in Bosnia

Rientrato in Italia dopo una giornata in Bosnia Erzegovina, Guido Crosetto ha fatto il punto sull’elicottero militare italiano precipitato giovedì 29 ottobre vicino a Brčko. Ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti”, su Rai 1, il ministro della Difesa ha parlato delle condizioni dei feriti.

Lo schianto del CH-47 Chinook, impegnato nella missione europea Eufor Althea, è costato la vita a quattro militari. Tra le vittime ci sono i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi. Gli altri due appartenevano al Corpo militare volontario della Croce Rossa: il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, 24 anni, alla prima missione all’estero. A bordo c’erano 15 persone.

ANSA

Guido Crosetto a “Cinque minuti”

Sulle cause indagano la Procura militare di Roma e una commissione tecnica del ministero. Tra le ipotesi c’è quella di un guasto, mentre al momento sono escluse azioni ostili. Crosetto è stato sul luogo dell’impatto insieme al capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha visitato i feriti ricoverati tra Brčko e Tuzla.

Dopo aver visto il relitto, ha affermato che “è un miracolo che 11 persone si siano salvate”. E ha aggiunto: “Se la caveranno tutti, alcuni con un po’ più di tempo. Noi stiamo cercando di riportarli prima possibile in Italia”. Il ministro ha poi parlato dei rapporti con la Bosnia, citando il fatto che, al momento della partenza, il viceministro e il capo di Stato maggiore bosniaci gli hanno annunciato l’intenzione di erigere un monumento alle vittime: “Perché noi siamo grati al lavoro che hanno fatto gli italiani da noi in questi decenni”.

La stoccata al M5S

I toni sono cambiati quando Vespa ha riportato la posizione del Movimento 5 Stelle. Nelle ore successive alla tragedia i pentastellati avevano sostenuto che la sicurezza del personale dovesse venire prima dell’acquisto di nuovi armamenti. Crosetto ha voluto respingere insinuazioni di questo tipo: “La manutenzione di quei mezzi è superiore alla manutenzione di qualunque mezzo civile”, chiudendo poi con una stoccata, invitando al silenzio “qualcuno che pur di aprire bocca dice delle stupidaggini”.

Infine il dossier Kiev. Crosetto ha precisato di agire sulla base di una delega del Parlamento, ricordando che il meccanismo dei pacchetti secretati è nato con il governo Draghi, “di cui lo stesso Conte, ad esempio, faceva parte”. La previsione è chiara: “Io penso che il pacchetto arriverà, arriverà entro fine anno, perché stiamo parlando probabilmente di un inverno difficilissimo”.

Secondo il ministro, Putin sta colpendo le infrastrutture energetiche ucraine “perché vuole piegare la popolazione ucraina, visto che non è riuscito a piegare le forze armate ucraine”.