Elicottero caduto in Bosnia, da Meloni a Schlein messaggi di cordoglio bipartisan per le vittime

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Drammatico incidente in Bosnia, dove un elicottero militare italiano è precipitato per cause ancora ignote. L’elicottero, un CH-47, era impegnato in un volo di routine nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. Sono almeno quattro i morti e 12 i feriti, alcuni in condizioni critiche. La politica italiana tutta, da Meloni a Mattarella, passando per Tajani e Schlein, esprime cordoglio per le vittime, i feriti e le loro famiglie.

Elicottero militare cade in Bosnia

Un elicottero militare italiano è precipitato nel pomeriggio del 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina. L’elicottero, un CH-47, stava effettuando un volo di routine nell’ambito dell’operazione Eufor Althea.

Secondo quanto riportato, ci sono almeno quattro vittime e 12 feriti, tra i quali alcuni gravi. Il sindaco di Brčko, Siniša Milić, ha dichiarato: “Tutti sono stati curati in un ospedale di Brčko, il personale medico è in stato di allerta”.

Il Ministero della Difesa ha dichiarato che al momento “non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”.

Il commento di Giorgia Meloni

Appresa la notizia del tragico incidente, la premier Giorgia Meloni ha scritto su X che “è motivo di profondo dolore“. Aggiunge che il suo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono impegnati nella missione di pace e stabilità nella regione. Chiude con: “A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”. Non è l’unica a prendere la parola, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto “profondamente addolorato” per l’incidente.

“Sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani”, ha detto. L’ambasciatrice d’Italia a Sarajevo, Sarah Eti Castellani, si sta recando a Brčko, sul luogo dell’incidente. Il Ministero degli Esteri, aggiunge Tajani, fornirà tutto il supporto necessario. “Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere”, ha scritto.

Solidarietà anche da Elly Schlein, che scrive: “Esprimo il mio profondo dolore e quello di tutto il Partito Democratico per la morte dei 4 militari italiani nel drammatico incidente”.

Il cordoglio dell’Europa

Il cordoglio ufficiale espresso dalle istituzioni europee arriva attraverso l’Alta Rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas. Su X scrive: “Sono profondamente rattristata dalla perdita di vite umane”, e aggiunge come i suoi pensieri vadano alle vittime e alle loro famiglie.

“Ho trasmesso le mie più sentite condoglianze ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L’Europa è in piena solidarietà con l’Italia in questo momento difficile. Rimaniamo in stretto contatto con il Comandante di Eufor e i nostri rappresentanti Ue sul campo”, ha aggiunto.