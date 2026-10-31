Elicottero caduto in Bosnia, il M5S attacca sulla manutenzione, Crosetto reagisce: "Indegni"

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Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha duramente attaccato il Movimento 5 Stelle, dopo che il partito ha chiesto chiarimenti sulle condizioni della manutenzione dell’elicottero caduto in Bosnia con a bordo diversi militari italiani. Crosetto ha definito le richieste del M5S un “esempio indegno di politica”, e diversi esponenti della maggioranza gli hanno fatto eco, rincarando la dose contro i pentastellati.

Le domande del M5S e le parole di Crosetto

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle Arnaldo Lomuti e Bruno Marton hanno chiesto chiarezza sulle cause della caduta dell’elicottero precipitato in Bosnia con a bordo diversi soldati italiani.

In particolare, i due politici del M5S hanno chiesto di verificare se ci fosse stata una carenza di manutenzione che potesse aver portato al guasto che, con ogni probabilità, è all’origine dell’incidente.

ANSA

Ha reagito subito alla richiesta il ministro della Difesa Crosetto, dichiarando: “Questo è un esempio indegno di politica. La manutenzione di quei mezzi è superiore a quella di qualunque mezzo civile”.

Le critiche della maggioranza

Al ministro Crosetto si sono uniti diversi esponenti della maggioranza, che hanno duramente criticato le richieste del Movimento 5 Stelle.

La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti ha definito le parole dei due esponenti del Movimento 5 Stelle “un atto di sciacallaggio”.

Giorgio Mulè, di Forza Italia, ha definito invece le dichiarazioni dei due politici del M5S “un atto vile”.

Cosa è successo all’elicottero in Bosnia

Giovedì 29 ottobre un elicottero militare italiano è caduto in Bosnia Erzegovina, a Gorice, nel distretto di Brčko. Quattro militari, due dell’esercito e due della Croce Rossa, sono morti, mentre gli altri 11 a bordo sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita.

L’elicottero era impiegato nell’operazione EUFOR Althea, che ha compiti di supporto e addestramento dell’esercito bosniaco dal 2004. Il mezzo era un CH-47 Chinook, un tipo di elicottero da trasporto grosso ma relativamente agile, in servizio dagli anni ’60 e prodotto da Boeing.

L’assenza di esplosioni o di incendi nel video che mostra la caduta dell’elicottero suggerisce che si possa essere trattato di un guasto tecnico, come ha dichiarato anche il ministro Crosetto stesso.