Elicottero caduto in Bosnia, il M5S attacca sulla manutenzione, Crosetto reagisce: "Indegni"
Scontro tra maggioranza e opposizione sull'elicottero militare caduto in Bosnia, Crosetto reagisce dopo i dubbi del Movimento 5 Stelle
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha duramente attaccato il Movimento 5 Stelle, dopo che il partito ha chiesto chiarimenti sulle condizioni della manutenzione dell’elicottero caduto in Bosnia con a bordo diversi militari italiani. Crosetto ha definito le richieste del M5S un “esempio indegno di politica”, e diversi esponenti della maggioranza gli hanno fatto eco, rincarando la dose contro i pentastellati.
- Le domande del M5S e le parole di Crosetto
- Le critiche della maggioranza
- Cosa è successo all'elicottero in Bosnia
Le domande del M5S e le parole di Crosetto
Gli esponenti del Movimento 5 Stelle Arnaldo Lomuti e Bruno Marton hanno chiesto chiarezza sulle cause della caduta dell’elicottero precipitato in Bosnia con a bordo diversi soldati italiani.
In particolare, i due politici del M5S hanno chiesto di verificare se ci fosse stata una carenza di manutenzione che potesse aver portato al guasto che, con ogni probabilità, è all’origine dell’incidente.
Ha reagito subito alla richiesta il ministro della Difesa Crosetto, dichiarando: “Questo è un esempio indegno di politica. La manutenzione di quei mezzi è superiore a quella di qualunque mezzo civile”.
Le critiche della maggioranza
Al ministro Crosetto si sono uniti diversi esponenti della maggioranza, che hanno duramente criticato le richieste del Movimento 5 Stelle.
La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti ha definito le parole dei due esponenti del Movimento 5 Stelle “un atto di sciacallaggio”.
Giorgio Mulè, di Forza Italia, ha definito invece le dichiarazioni dei due politici del M5S “un atto vile”.
Cosa è successo all’elicottero in Bosnia
Giovedì 29 ottobre un elicottero militare italiano è caduto in Bosnia Erzegovina, a Gorice, nel distretto di Brčko. Quattro militari, due dell’esercito e due della Croce Rossa, sono morti, mentre gli altri 11 a bordo sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita.
L’elicottero era impiegato nell’operazione EUFOR Althea, che ha compiti di supporto e addestramento dell’esercito bosniaco dal 2004. Il mezzo era un CH-47 Chinook, un tipo di elicottero da trasporto grosso ma relativamente agile, in servizio dagli anni ’60 e prodotto da Boeing.
L’assenza di esplosioni o di incendi nel video che mostra la caduta dell’elicottero suggerisce che si possa essere trattato di un guasto tecnico, come ha dichiarato anche il ministro Crosetto stesso.