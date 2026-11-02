Elicottero caduto in Bosnia, Mattarella e Meloni a Ciampino rendono omaggio ai 4 militari italiani morti
L’aereo militare con i feretri è atterrato poco dopo mezzogiorno, le bare sono state portate al Celio per la camera ardente
Sono rientrate in Italia le salme dei quattro militari morti giovedì nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia, durante una missione dell’operazione Eufor Althea. L’aereo militare con i feretri dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e di due militari della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, è atterrato a Ciampino poco dopo mezzogiorno. Ad accoglierli il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Le bare sono state trasferite al Celio, dove sarà allestita la camera ardente. Per una delle vittime è stata disposta l’autopsia.