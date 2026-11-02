Elicottero caduto in Bosnia, Mattarella e Meloni a Ciampino rendono omaggio ai 4 militari italiani morti

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Sono rientrate in Italia le salme dei quattro militari morti giovedì nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia, durante una missione dell’operazione Eufor Althea. L’aereo militare con i feretri dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e di due militari della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, è atterrato a Ciampino poco dopo mezzogiorno. Ad accoglierli il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Le bare sono state trasferite al Celio, dove sarà allestita la camera ardente. Per una delle vittime è stata disposta l’autopsia.