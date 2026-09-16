Elicottero della Nbc cade a Los Angeles sul luogo di un incidente, 3 morti: conduttrice si commuove in diretta

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Un elicottero della testata giornalistica Nbc News è precipitato a Los Angeles mentre stava filmando il luogo in cui era avvenuto un incidente stradale. La conduttrice aveva annunciato in diretta di aver perso i contatti con le persone a bordo e poi ha confermato, commossa, che il velivolo era precipitato. Il bilancio è di tre morti.

L’incidente dell’elicottero della Nbc

Lo schianto dell’elicottero è avvenuto nel quartiere di Chatsworth, a Los Angeles intorno alle 19 (ora locale).Il mezzo, dopo l’impatto col suolo, ha preso fuoco.

Il velivolo era impegnato a riprendere la scena di un incidente stradale nella zona quando si è schiantato in un parcheggio situato nelle vicinanze di un deposito self-storage nella San Fernando Valley di Los Angeles.

ANSA

L’elicottero era gestito dalla società Angel City Air e operava per conto dell’emittente, la quale aveva precedentemente annunciato in diretta di aver perso i contatti con le persone a bordo.

La conduttrice si commuove in diretta

L’incidente è avvenuto mentre era in diretta la conduttrice Colleen Williams.

L’anchorwoman si è mostrata commossa e con la voce incrinata dall’emozione mentre ha dato l’annuncio dell’accaduto.

“Sapevamo che si trattava di un elicottero della nostra redazione, sapevamo di aver perso i contatti con il nostro personale sul campo e abbiamo appena ricevuto la conferma che, effettivamente, il ‘News Chopper 4’ è precipitato poco prima delle 19 di stasera a Chatsworth”, ha dichiarato.

“Abbiamo bisogno di alcuni minuti per comprendere e metabolizzare l’accaduto e riorganizzarci”, ha aggiunto.

Chi sono le vittime

Un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles ha riferito ai giornalisti che una delle vittime è un passante mentre le altre due erano a bordo dell’elicottero.

Una quarta persona sarebbe stata trasferita in gravi condizioni in ospedale. Il bilancio però potrebbe aumentare perché non è ancora noto quante persone fossero a bordo del mezzo.

Il “NewsChopper4” della rete televisiva NBC4 Los Angeles, stava filmando il luogo dell’incidente tra un autobus e un’auto su Nordhoff Street, in cui avevano perso la vita due persone e molte altre erano rimaste ferite.

L’incidente sarà oggetto di indagine da parte del National Transportation Safety Board.

I vigili del fuoco e gli agenti già presenti nei paraggi sono intervenuti all’istante, trovando il velivolo completamente avvolto dal fuoco, con le fiamme che si stavano già propagando alle auto in sosta.

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha espresso vicinanza alle famiglie colpite da questo doppio lutto, ringraziando i soccorritori per la prontezza dell’intervento.