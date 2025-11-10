Elicottero con gli imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini precipitato a Badia Tedalda vicino ad Arezzo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domenica 9 novembre un elicottero con a bordo gli imprenditori toscani Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga (Siena) è precipitato sul versante aretino dell’Appennino, a Badia Tedalda. Le ricerche, rese difficili dalla fitta nebbia e dalla zona impervia, sono partite la sera dopo la segnalazione della perdita di contatto, il ritrovamento è avvenuto la mattina di lunedì 10 novembre, dopo 9 ore. Non sono state ancora rese note ulteriori informazioni sui passeggeri.

Un elicottero privato, un Augusta Westland 109, è scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica 9 novembre, sulle montagne dell’Appennino nella zona di Arezzo, al confine tra Toscana e Marche.

Le ricerche, iniziate in serata, sono andate avanti per tutta la notte e sono riprese in mattinata: dopo 9 ore, è il mezzo è stato ritrovato a Badia Tedalda, proprio vicino ad Arezzo.

La zona in cui è stato ritrovato l'elicottero precipitato

Alle operazioni, rese difficili dalla fitta nebbia e dalla zona impervia, hanno partecipato vigili del fuoco, Soccorso alpino, personale del 118, forze dell’ordine e volontari della Protezione civile.

Le ricerche si erano concentrate sulle pendici dell’Alpe della Luna, al confine tra le province di Arezzo e Pesaro-Urbino.

In azione anche gli elicotteri dei vigili del fuoco, dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito: i voli erano stati sospesi durante la notte a causa delle condizioni meteo avverse.

A bordo gli imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini

A bordo dell’elicottero viaggiavano due imprenditori toscani, come confermato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Si tratta di Mario Paglicci, 77 anni, imprenditore orafo ben noto ad Arezzo, e di Fulvio Casini, 67enne di Sinalunga (Siena).

Il velivolo era partito domenica pomeriggio da Venezia ed era diretto al campo di volo di Castiglion Fiorentino, nell’Aretino.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sui passeggeri.

Potrebbe essere precipitato: l’allarme per un’avaria

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, il primo allarme sarebbe partito dalla figlia di uno dei imprenditori, che le avrebbe inviato un messaggio in cui si parlava di un’avaria al motore.

Poi più nulla e l’elicottero è scomparso dai radar: immediato il timore che fosse precipitato.

Alcuni abitanti della zona avevano raccontato di aver sentito un boato, seguito subito dopo da un bagliore.