Elicottero disperso tra Toscana e Marche, a bordo un imprenditore e il pilota

Un elicottero sarebbe precipitato in un’area impervia nei pressi dei boschi di Borgo Pace e del lago di Montedoglio, in provincia di Pesaro Urbino, al confine tra Toscana e Marche. Il velivolo sarebbe partito da Venezia con a bordo due persone, un imprenditore aretino nel settore orafo e un pilota. In corso le ricerche per individuare l’elicottero, non si escludono vittime.

Ipotesi avaria

Secondo quanto riporta l’Ansa, le ricerche sarebbero partite a seguito di una segnalazione.

L’elicottero disperso sarebbe un Augusta Westland 109 e secondo La Nazione le due persone a bordo sarebbero riuscite a dare notizie di un’avaria poco prima di sparire dai radar intorno alle 15 di domenica 9 novembre.

Sul posto per velocizzare il ritrovamento del mezzo vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino speleologico da Marche, Toscana e Umbria, Esercito, Aeronautica e Croce Rossa

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato sui social le ricerche in corso.

Ha fornito anche ulteriori dettagli sui social specificando che l’elicottero civile sarebbe disperso sull’Alpe della Luna.

La richiesta di aiuto

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, le due persone a bordo dell’elicottero avrebbero inviato una richiesta di aiuto tramite il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat.

L’allarme per ritrovare l’elicottero disperso avrebbe attivato alle 17 di domenica 9 novembre il gruppo maxi emergenze.

Coinvolti il 118 dell’Asl Toscana Sud Est e tutte le strutture provinciali confinanti nella zona della presunta avaria.

Le condizioni meteo avverse

Le condizioni meteo avverse avrebbero ulteriormente complicando le operazioni di ricerca, mentre un velivolo militare avrebbe sorvolato anche la zona di Badia Tedalda.

Nella vasta area individuata, dove sarebbe sparito dai radar e poi precipitato l’elicottero, è presente fitta nebbia che ha ulteriormente complicato le operazioni di soccorso.

Con il passare delle ore si sarebbe reso necessario anche l’intervento di un velivolo con visori a infrarossi per analizzare l’area anche al buio.