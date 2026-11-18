Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un elicottero Kiss 216 Msl acquistato per 207 mila euro, rimasto a terra per anni a causa di problemi meccanici mai risolti, diventa oggetto di una disputa legale. È la vicenda che vede coinvolto un compratore ligure che, dopo una lunga attesa e numerosi tentativi di riparazione, ha ottenuto dal Tribunale di Modena una sentenza favorevole per il risarcimento del danno subito in quanto, dopo anni, il velivolo non ha mai potuto spiccare il volo.

Elicottero Kiss 216 Msl mai decollato, il giudice dispone il rimborso

Il Tribunale di Modena ha condannato un venditore di Fiorano Modenese a restituire 207mila euro a un acquirente residente a Lavagna, in provincia di Genova, per la vendita di un elicottero che non è mai riuscito a volare. La decisione, pronunciata in primo grado dal giudice Roberto Masoni della seconda sezione civile, arriva dopo una controversia iniziata con l’acquisto del velivolo nel 2022. Al centro della vicenda c’è un elicottero Kiss 216 Msl, un mezzo che avrebbe dovuto essere utilizzato per il volo privato, ma che non è mai riuscito a lasciare il piazzale della sede del venditore.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Bologna, il velivolo presentava problemi meccanici tali da impedirne completamente l’utilizzo. In particolare, i malfunzionamenti riguardavano due componenti fondamentali: la ruota libera e la turbina. Nelle motivazioni della sentenza, il magistrato ha sottolineato come un elicottero incapace di volare sia sostanzialmente inutilizzabile rispetto alla funzione per la quale è stato acquistato.

La pronuncia ha quindi disposto la restituzione dell’intero prezzo di acquisto, oltre al pagamento di circa 13mila euro di spese legali. Una decisione che riconosce la gravità dell’inadempimento contrattuale, considerando che il compratore non ha mai potuto utilizzare il mezzo.

La vicenda evidenzia anche un principio fondamentale nelle compravendite: il bene consegnato deve essere concretamente idoneo alla funzione prevista dal contratto. Quando i difetti ne impediscono completamente l’utilizzo e non vengono risolti, l’acquirente può chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale e la restituzione delle somme pagate.

Perché l’elicottero non poteva volare

La particolarità della vicenda riguarda soprattutto il tempo trascorso tra l’acquisto e la decisione del giudice. Il contratto risale infatti al 2022, ma per circa tre anni il venditore ha cercato di rendere funzionante l’elicottero, senza ottenere risultati. Il mezzo è rimasto fermo presso la sede di Fiorano Modenese, in provincia di Modena, mentre venivano effettuati i tentativi di riparazione.

I problemi alla ruota libera e alla turbina non erano difetti marginali. Si trattava di anomalie che compromettevano la possibilità stessa di utilizzare il velivolo in sicurezza, impedendogli di svolgere la sua funzione principale. Di fronte al protrarsi della situazione, l’acquirente ligure ha deciso di rivolgersi alla giustizia civile, chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del denaro versato.

Il giudice ha accolto la richiesta, riconoscendo che il bene venduto non era idoneo all’uso previsto. La sentenza, essendo di primo grado, potrebbe comunque essere impugnata.

Elicottero Kiss 216 Msl, quali sono le sue caratteristiche

L’elicottero Kiss 216 Msl appartiene alla categoria dei velivoli leggeri, caratterizzati da dimensioni contenute rispetto agli elicotteri tradizionali. Il modello al centro della controversia presenta un peso a vuoto di circa 300 chilogrammi e una struttura compatta, caratteristiche che rendono questa tipologia di aeromobili interessante per i piloti privati e per particolari impieghi, tra cui l’utilizzo di elisuperfici su grandi imbarcazioni.

Proprio la possibilità di disporre di un mezzo relativamente piccolo rappresenta uno degli elementi distintivi di questi elicotteri, che possono essere destinati a impieghi differenti rispetto ai velivoli di maggiori dimensioni.