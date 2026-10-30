Elicottero militare italiano si schianta in Bosnia, il momento dell'incidente: il video
Un filmato mostra gli ultimi secondi di volo dell'elicottero CH-47 Chinook dell’esercito italiano precipitato giovedì in Bosnia-Erzegovina, nei pressi di Brčko
Un video mostra gli ultimi secondi di volo dell’elicottero CH-47 Chinook dell’esercito italiano precipitato giovedì in Bosnia-Erzegovina, nei pressi di Brčko. Nel filmato si vede il velivolo che si alza da terra, poi perde stabilità, ruota su se stesso, si avvita e precipita. A bordo c’erano quindici italiani della missione europea Eufor Althea. Quattro sono morti: i sergenti dell’esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci della Croce Rossa militare. Gli altri undici sono rimasti feriti. Per capire le cause dell’incidente si dovranno attendere gli esiti degli accertamenti tecnici.