NOTIZIE
Temi Caldi:

Elicottero militare italiano si schianta in Bosnia, il momento dell'incidente: il video

Un filmato mostra gli ultimi secondi di volo dell'elicottero CH-47 Chinook dell’esercito italiano precipitato giovedì in Bosnia-Erzegovina, nei pressi di Brčko

1 min di lettura

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un video mostra gli ultimi secondi di volo dell’elicottero CH-47 Chinook dell’esercito italiano precipitato giovedì in Bosnia-Erzegovina, nei pressi di Brčko. Nel filmato si vede il velivolo che si alza da terra, poi perde stabilità, ruota su se stesso, si avvita e precipita. A bordo c’erano quindici italiani della missione europea Eufor Althea. Quattro sono morti: i sergenti dell’esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci della Croce Rossa militare. Gli altri undici sono rimasti feriti. Per capire le cause dell’incidente si dovranno attendere gli esiti degli accertamenti tecnici.

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo