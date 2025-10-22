Elicottero precipita sul Gruppo di Fanes in val Pusteria a Bolzano, un ferito grave nell'incidente
Nell'incidente dell'elicottero a Fanes è rimasto gravemente ferito il pilota, l'unico a bordo: il mezzo è precipitato tra gli alberi in una zona impervia
Nel tardo pomeriggio è avvenuto un incidente con un elicottero sulle montagne del Gruppo di Fanes, in val Pusteria. Il bilancio è di un ferito grave, il pilota del velivolo, che è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Bolzano. L’elicottero è precipitato tra gli alberi in una zona impervia: i boscaioli a terra sono rimasti illesi e hanno lanciato l’allarme.
Cosa è successo in val Pusteria
Quando, intorno alle ore 18, è scattato l’allarme in seguito all’incidente, è subito partita la macchina dei soccorsi, con elicotteri, soccorso alpino, vigili del fuoco, Guardia di finanza e Carabinieri.
I soccorritori si sono diretti nella zona sopra il rifugio Fanes (Bolzano), dove in questi giorni erano in corso lavori boschivi.
Mancano ancora informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente: la guardia di finanza ha comunque avviato le indagini per accertare l’accaduto.
Ferito il pilota
Il ferito è il pilota, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. Il pilota era solo a bordo dell’elicottero.
Il velivolo è precipitato tra gli alberi in una zona impervia. I boscaioli a terra sono rimasti illesi e hanno lanciato l’allarme.
Resta da chiarire se le eliche dell’elicottero abbiano toccato gli alberi o se ci siano stati problemi durante il sollevamento del carico attaccato alla fune.
Notizia in aggiornamento