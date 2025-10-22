Elicottero precipita sul Gruppo di Fanes in val Pusteria a Bolzano, un ferito grave nell'incidente

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nel tardo pomeriggio è avvenuto un incidente con un elicottero sulle montagne del Gruppo di Fanes, in val Pusteria. Il bilancio è di un ferito grave, il pilota del velivolo, che è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Bolzano. L’elicottero è precipitato tra gli alberi in una zona impervia: i boscaioli a terra sono rimasti illesi e hanno lanciato l’allarme.

Cosa è successo in val Pusteria

Quando, intorno alle ore 18, è scattato l’allarme in seguito all’incidente, è subito partita la macchina dei soccorsi, con elicotteri, soccorso alpino, vigili del fuoco, Guardia di finanza e Carabinieri.

ANSA

I soccorritori si sono diretti nella zona sopra il rifugio Fanes (Bolzano), dove in questi giorni erano in corso lavori boschivi.

Mancano ancora informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente: la guardia di finanza ha comunque avviato le indagini per accertare l’accaduto.

Ferito il pilota

Il ferito è il pilota, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. Il pilota era solo a bordo dell’elicottero.

Il velivolo è precipitato tra gli alberi in una zona impervia. I boscaioli a terra sono rimasti illesi e hanno lanciato l’allarme.

Resta da chiarire se le eliche dell’elicottero abbiano toccato gli alberi o se ci siano stati problemi durante il sollevamento del carico attaccato alla fune.

Notizia in aggiornamento