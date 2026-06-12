Elicottero precipitato a Lesa sul Lago Maggiore, pilota morto e 3 tedeschi feriti: erano partiti da una villa
Elicottero decollato da una villa a Lesa e precipitato nel lago: c'è un morto. I tre turisti tedeschi a bordo sono rimasti feriti
Un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore, sulla sponda piemontese. Si tratta di un veicolo privato, decollato da una villa in zona foce dell’Arno, nel comune di Lesa. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro lo schianto del mezzo, ma c’è almeno una vittima. È un settantenne svizzero. Si trovava lui alla guida del mezzo, mentre a bordo c’erano tre turisti tedeschi, ospiti nella villa per le vacanze. Sono feriti, ma non in pericolo di vita.
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