Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il Duomo di Orvieto era gremito, questo pomeriggio, per l’ultimo saluto a Claudio Marchesi, il sergente dell’Aviazione dell’Esercito che ha perso la vita in Bosnia Erzegovina durante un addestramento con la missione Eufor Althea, a seguito della caduta del suo elicottero. La comunità umbra, che ha dato i natali al militare, si è stretta attorno alla famiglia osservando due giorni di lutto cittadino.

ANSA