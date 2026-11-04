Elicottero precipitato in Bosnia, al Duomo di Orvieto l'ultimo saluto al sergente Claudio Marchesi
Il Duomo di Orvieto era gremito, questo pomeriggio, per l’ultimo saluto a Claudio Marchesi, il sergente dell’Aviazione dell’Esercito che ha perso la vita in Bosnia Erzegovina durante un addestramento con la missione Eufor Althea, a seguito della caduta del suo elicottero. La comunità umbra, che ha dato i natali al militare, si è stretta attorno alla famiglia osservando due giorni di lutto cittadino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.