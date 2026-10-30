Elicottero precipitato in Bosnia, chi sono i 4 militari morti: pilota, specialista, sergente e infermiere

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A bordo dell’elicottero italiano precipitato in Bosnia c’erano 15 persone: 11 sono sopravvissute, 4 sono morte. A perdere la vita sono stati 2 militari dell’Esercito e 2 della Croce Rossa. Si tratta di Laura Procacci, Franco Adriano Zecchillo, Simone Ruggia e Claudio Marchesi. In queste ore le bacheche social si stanno riempiendo di commenti con la scritta “Cieli blu”, forma che in gergo si usa per dare l’ultimo saluto a paracadutisti e aviatori.

Elicottero militare precipitato in Bosnia: 4 morti e 11 sopravvissuti

L’elicottero militare CH-47 era partito da Viterbo, aveva fatto scalo a Pratica di Mare ed infine era decollato per la Bosnia, dove si è schiantato mentre era impegnato in un volo di routine nell’ambito dell’operazione Eufor Althea.

Oltre alle 4 vittime, c’erano altri 11 colleghi a bordo: sono tutti feriti, ma vivi. Sono stati medicati e ora si trovano ricoverati negli ospedali di Brcko e di Tuzla.

ANSA/KLIX.BA

Chi erano Laura Procacci e Franco Adriano Zecchillo

Laura Procacci aveva 32 anni e aveva un primato: è stata la prima donna sottufficiale a giurare nel Corpo militare della Croce rossa. Nata ad Andria, era cresciuta in un borgo rurale, la frazione di Montegrosso, dove aveva sviluppato la predisposizione alla cura e alla vicinanza agli altri.

Si era successivamente trasferita a Roma studiando Medicina e Chirurgia. Aveva da poco conseguito la laurea ed era diventata volontaria per la Croce rossa.

Da un anno e mezzo si era arruolata come sergente partendo come soccorritrice nel team di evacuazione medica.

Franco Adriano Zecchillo aveva 65 anni ed era un tenente esperto. Da anni era un volontario della Croce rossa nel ruolo di infermiere.

Chi erano Simone Ruggia e Claudio Marchesi

Simone Ruggia e Claudio Marchesi erano due sergenti dell’esercito. Tutti e due facevano parte dell’Aves di Viterbo, città del Lazio dalla quale mercoledì mattina si era alzato il velivolo schiantatosi in Bosnia.

Ruggia era nato a Salerno ed era assegnato a Viterbo da almeno otto anni. Fisico atletico, era uno sportivo appassionato di corsa e di immersioni subacquee.

Marchesi invece era originario di Orvieto, in Umbria. Aveva 35 anni e amava il calcio e lo sci. A Viterbo si era trasferito da tre anni.

Come riferito dal quotidiano La Repubblica, Ruggia e Marchesi erano il pilota e lo specialista dell’aeromobile precipitato. Entrambi di stanza al primo reggimento Antares del Centro addestrativo, la struttura che con personale volontario provvede alla formazione e all’addestramento di piloti e tecnici e allo sviluppo delle tecniche di impiego dei mezzi dell’aviazione.

Giorgia Meloni: “Profondo dolore”

Subito dopo aver appreso la notizia, la premier Giorgia Meloni ha scritto su X che il tragico incidente “è motivo di profondo dolore”, aggiungendo che il suo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono impegnati nella missione di pace e stabilità nella regione.