Elicottero precipitato in Bosnia, dal decollo all'avvitamento fatale: ipotesi anomalia, cos'è successo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

All’origine dello schianto dell’elicottero militare italiano in Bosnia, in cui sono morti 4 connazionali e altri 11 sono rimasti feriti, ci sarebbe stata un’anomalia verificatasi durante la fase di decollo, mentre era in corso un’esercitazione di routine. Da quanto finora ricostruito, il velivolo avrebbe iniziato ad avvitarsi su se stesso, in un movimento a spirale discendente che in pochissimo tempo lo avrebbe trascinato al suolo.

Elicottero precipitato in Bosnia: ipotesi anomalia

Il tragico incidente è avvenuto il 29 ottobre, in un villaggio di Brčko, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina. Un CH47F è precipitato poco dopo il decollo: quattro le vittime. A bordo del mezzo c’erano in totale 15 persone, 11 delle quali sono sopravvissute.

Sono state avviate le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dello schianto. Tra le ipotesi al vaglio, come riporta Il Messaggero, oltre a quella di un’anomalia, c’è anche un possibile urto con i cavi dell’alta tensione.

ANSA/KLIX.BA

Le testimonianze

Alcuni testimoni che hanno assistito allo schianto hanno riferito di aver visto l’elicottero volare a bassa quota ed effettuare diverse virate prima di toccare terra. Il Chinook è stato trovato con i carrelli estesi, dettaglio che spinge a credere che sia stato tentato un atterraggio d’emergenza.

L’urto con il suolo è stato violentissimo. Il mezzo si è spezzato in tre parti dopo aver ruotato in aria su se stesso, perdendo rapidamente quota.

Ministero della Difesa: “Cause della tragedia in fase di accertamento”

Il comando della missione europea, che sta già conducendo un’indagine interna, ha espresso “le più sentite condoglianze agli amici e ai familiari di coloro che hanno perso la vita al servizio della pace”. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalle più alte cariche istituzionali italiane.

Il ministero della Difesa ha sottolineato che “le cause della tragedia sono in corso di accertamento. Sono già state avviate le attività di indagine necessarie”. “È quasi certamente un guasto tecnico […] ci potrebbero volere giorni per capire e risalire alle cause”, hanno fatto sapere dal ministero, come riportato dal Corriere della Sera.

Nessun civile coinvolto

L’incidente non ha provocato danni a infrastrutture, proprietà o abitazioni. Nessun civile è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti Protezione civile e squadre mediche. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per evitare possibili incendi o esplosioni.

Il sindaco del distretto di Brčko, Siniša Milić, ha raccontato che una grande quantità di cherosene è fuoriuscita dal serbatoio e si è riversata al suolo. “È precipitato in una zona disabitata, il che è una fortuna, ma non lontano dalle prime case dell’insediamento di Gorica”, ha aggiunto il primo cittadino.

Le quattro vittime sono due militari dell’Esercito e due operatori del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana: Laura Procacci, Franco Adriano Zecchillo, Simone Ruggia e Claudio Marchesi.