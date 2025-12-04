Elicottero precipitato in Valtellina a Lanzada, Maurizio Folini ferito: chi è il pilota esperto di Himalaya

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alla guida dell’elicottero che è precipitato in Valtellina nel comune di Lanzada c’era Maurizio Folini, pilota esperto che ogni anno va per qualche mese in Nepal a organizzare i soccorsi per i turisti. Folini è anche entrato nel Guinness dei primati per il salvataggio più alto del mondo, effettuato a 7.800 metri. Nell’incidente avvenuto il 4 dicembre, è morto un operaio, Tommaso Diaz Ledesma, mentre gli altri tre uomini presenti sul velivolo, Folini compreso, sono rimasti feriti, ma non gravemente.

Valtellina, elicottero caduto a Lanzada: alla guida c’era Maurizio Folini

L’elicottero è precipitato mentre stava sorvolando la località Le Prese, nel comune di Lanzada, in provincia di Sondrio. È stato visto cadere intorno alle 8.35. Subito dopo l’allarme, gli operatori del 118 si sono precipitati sul luogo della tragedia.

Inizialmente tutti e quattro gli uomini a bordo sono stati trovati vivi. Purtroppo Tommaso Diaz Ledesma è deceduto durante il ricovero, dopo essere stato portato all’ospedale di Sondrio.

ANSA Un’immagine dell’elicottero dopo l’atterraggio

Un morto e tre feriti non gravi, lesioni a una mano per Folini

La vittima 29enne era residente a Valmadrera (Lecco). Si trovava sul mezzo aereo per il sorvolo dell’area franata dove doveva lavorare assieme ai colleghi.

Tra gli altri tre feriti, c’è anche Maurizio Folini, 60enne di Chiuro, comune in provincia di Sondrio. Folini è un pilota espertissimo, protagonista negli anni di svariate operazioni di elisoccorso sull’Everest. Non ha riportato ferite gravi, solamente una lesione a una mano.

Gli altri due uomini a bordo dell’elicottero sono un 27enne e un 54enne. Come Ledesma, sono lavoratori che avrebbero dovuto essere portati da Folini alla base della frana per svolgere i sopralluoghi da terra.

Le indagini e le prime ricostruzioni dell’incidente

Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Sondrio, Pietro Basilone, sono già state avviate, con l’apporto dei Carabinieri, mentre il Sagf, Soccorso alpino della Guardia di Finanza, ha messo sotto sequestro l’area.

Da quanto emerso finora, l’elicottero avrebbe impattato un costone della montagna, o secondo un’altra ricostruzione, avrebbe urtato un pendio.

Da quel momento, ha cominciato a ruotare su se stesso. Da chiarire se ci sia stato un errore da parte di Folini oppure se ci sia stato un guasto. Senza dubbio l’esperienza del pilota è stata utile per far precipitare il mezzo in modo rallentato, limitando i danni.